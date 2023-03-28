Başkan Güngör, Erkenez’de Mahalle Sakinleriyle İftar Yaptı

Şehrin farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelen ve iftar sofralarına misafir olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ramazan’ın dördüncü gününde Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi’nde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. İftar çadırında mahalle sakinleriyle muhabbet eden Başkan Güngör, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi. Samimi sohbetleri ve güler yüzleri için vatandaşlara teşekkür eden Başkan Güngör, “Her gün orucumuzu hemşehrilerimizle birlikte açmaya, Ramazan’ın bereketinden hep birlikte istifade etmeye çalışıyoruz. Bizleri sevgiyle bir araya getiren Rabbime şükürler olsun. Rabbim oruçlarımızı kabul, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.