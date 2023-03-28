Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hasene Ramazan'ı Abdülhamid Han Camii'nde
Hasene Ramazan'ı Abdülhamid Han Camii'nde
Türkoğlu Koordinatör Valisi Tuncay Akkoyun İftar Sofrasına Misafir Olmaya Devam Ediyor!
Türkoğlu Koordinatör Valisi Tuncay Akkoyun...
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Başkan Güngör; “Şehrin Altyapısını Ayağa Kaldırıyoruz”
Başkan Güngör; “Şehrin Altyapısını Ayağa...

Başkan Güngör, Erkenez’de Mahalle Sakinleriyle İftar Yaptı

Erkenez Mahallesi’nde vatandaşlarla birlikte iftar yapan Başkan Güngör, “Rabbim oruçlarımızı kabul, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Başkan Güngör, Erkenez’de Mahalle Sakinleriyle İftar Yaptı

Başkan Güngör, Erkenez’de Mahalle Sakinleriyle İftar Yaptı

Erkenez Mahallesi’nde vatandaşlarla birlikte iftar yapan Başkan Güngör, “Rabbim oruçlarımızı kabul, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

28 Mart 2023 Salı 11:47

Şehrin farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelen ve iftar sofralarına misafir olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ramazan’ın dördüncü gününde Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi’nde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. İftar çadırında mahalle sakinleriyle muhabbet eden Başkan Güngör, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi. Samimi sohbetleri ve güler yüzleri için vatandaşlara teşekkür eden Başkan Güngör, “Her gün orucumuzu hemşehrilerimizle birlikte açmaya, Ramazan’ın bereketinden hep birlikte istifade etmeye çalışıyoruz. Bizleri sevgiyle bir araya getiren Rabbime şükürler olsun. Rabbim oruçlarımızı kabul, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan GüngörErkenez’de Mahalle Sakinleriyle İftar Yaptı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Okay, İftar Çadırlarını Ziyaret Ederek Vatandaşlarla Hasbihal Etti
Başkan Okay, İftar Çadırlarını Ziyaret Ederek Vatandaşlarla Hasbihal Etti
Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, okullarımızdaki rehber öğretmen sayısını artırmak ihtiyaç değil bir mecburiyettir
Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, okullarımızdaki rehber öğretmen sayısını artırmak ihtiyaç değil bir mecburiyettir
Başkan Güngör, “Her gün 15 bin kişilik gönül sofrası kuruyoruz”
Başkan Güngör, “Her gün 15 bin kişilik gönül sofrası kuruyoruz”
Başkan Güngör, Japon Heyeti Ağırladı
Başkan Güngör, Japon Heyeti Ağırladı
Başkan Güngör Vatandaşlarla İftar Yaptı!
Başkan Güngör Vatandaşlarla İftar Yaptı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber