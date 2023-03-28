Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!

Depremin yol açtığı yaraların sarılması ve hayatın normale dönmesi noktasında Başkan Hayrettin Güngör öncülüğünde yoğun gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, afet sonrası çocukların yaşayabileceği travmaları en aza indirmek için psiko-sosyal destekler ile miniklere yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda geçici barınma merkezlerinde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Barınma merkezlerine kurulan şişme oyun alanlarında eğlencenin tadını çıkaran çocuklar, sahnelenen geleneksel Karagöz Hacivat gösterisini de büyük bir ilgiyle takip ediyor. Renkli dekor ve eğlenceli konularıyla miniklerin beğenisi kazanan tiyatro gösterileri, çeşitli müzik ve danslarla da çocukların neşe kaynağı oluyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, oyun alanlarının ve çeşitli etkinliklerin şehir merkezinde ve ilçelerde çocuklarla buluşmaya devam edeceği belirtildi.