Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!
Hasene Ramazan'ı Abdülhamid Han Camii'nde
Hasene Ramazan'ı Abdülhamid Han Camii'nde
Türkoğlu Koordinatör Valisi Tuncay Akkoyun İftar Sofrasına Misafir Olmaya Devam Ediyor!
Türkoğlu Koordinatör Valisi Tuncay Akkoyun...
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor

Sefer Aycan, ‘Deprem bölgesinde özel şirketlerin konut yapması desteklenmelidir’

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof.Dr. Sefer Aycan, Deprem bölgesindeki illerde Kahramanmaraş,Hatay,Adıyaman ve Malatya'da özel şirketlerin konut yapması, onarması teşvik desteklenmelidir. İnşaat malzemelerinde bölgeye özel KDV istisnaları verilmelidir” dedi.

Sefer Aycan, ‘Deprem bölgesinde özel şirketlerin konut yapması desteklenmelidir’

Sefer Aycan, ‘Deprem bölgesinde özel şirketlerin konut yapması desteklenmelidir’

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof.Dr. Sefer Aycan, Deprem bölgesindeki illerde Kahramanmaraş,Hatay,Adıyaman ve Malatya'da özel şirketlerin konut yapması, onarması teşvik desteklenmelidir. İnşaat malzemelerinde bölgeye özel KDV istisnaları verilmelidir” dedi.

28 Mart 2023 Salı 12:04

Sefer Aycan mecliste yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“Deprem bölgesindeki illerde özelikle de Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da hayatı normalleştirme çalışmaları dört koldan devam etmektedir. Bu bölgede en önemli konu, konut ihtiyacı ve iş hayatının tekrar normalleşmesidir. Konteynerler yerleştirilirken kalıcı konut inşaatları da başlamıştır. Konut yapımı için özel şirketlerin de kişilerin de konut yapması desteklenmelidir. İnşaat malzemelerinde bölgeye özel KDV istisnaları verilerek veya kredi desteğiyle konut yapımını, onarımını artırmalıyız.

İkinci konu iş yerlerinin, fabrikaların açılması konusudur. İş yerlerine, esnafa, fabrikalara verilecek krediler, buraların onarılmasını ve tekrar çalışmasını hızlandıracaktır. Böylece, şehirden ayrılanların tekrar gelişi sağlanmış ve ekonomisi canlanmış olacaktır. İnşaat ve yeni yatırım için kredi verilmesi bölge için hayati bir konudur.”

Anahtar Kelimeler:
SEFER AYCAN‘Deprem Bölgesinde özel şirketlerin Konut Yapması Desteklenmelidir’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!
Başkan Güngör, Erkenez’de Mahalle Sakinleriyle İftar Yaptı
Başkan Güngör, Erkenez’de Mahalle Sakinleriyle İftar Yaptı
Başkan Okay, İftar Çadırlarını Ziyaret Ederek Vatandaşlarla Hasbihal Etti
Başkan Okay, İftar Çadırlarını Ziyaret Ederek Vatandaşlarla Hasbihal Etti
Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, okullarımızdaki rehber öğretmen sayısını artırmak ihtiyaç değil bir mecburiyettir
Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, okullarımızdaki rehber öğretmen sayısını artırmak ihtiyaç değil bir mecburiyettir
Başkan Güngör, “Her gün 15 bin kişilik gönül sofrası kuruyoruz”
Başkan Güngör, “Her gün 15 bin kişilik gönül sofrası kuruyoruz”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber