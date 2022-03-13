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Başkan Okay, ‘Mahallelerimizin sorunlarını bir bir giderdik’

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Bahçelievler, Egemenlik ve Yenişehir mahallesi muhtarlarıyla bir araya gelerek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana mahallelerimizin sorunlarını bir bir giderdik. Şuanda mahallelerimizi sosyal tesislerle donatarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Başkan Okay, ‘Mahallelerimizin sorunlarını bir bir giderdik’

Başkan Okay, ‘Mahallelerimizin sorunlarını bir bir giderdik’

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Bahçelievler, Egemenlik ve Yenişehir mahallesi muhtarlarıyla bir araya gelerek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana mahallelerimizin sorunlarını bir bir giderdik. Şuanda mahallelerimizi sosyal tesislerle donatarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

13 Mart 2022 Pazar 13:37
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Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, mahalle ziyaretleri kapsamında Bahçelievler, Egemenlik ve Yenişehir mahallelerinde ziyaretlerde bulundu. Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Okay, mahallelere yaptığı hizmetleri anlattı.

Göreve geldiği günden bu yana mahallelerin sorunlarını giderme adına yoğun mesai harcadıklarını anlatan Başkan Okay, ziyaretlerde yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Kıymetli muhtarlarımızla birlikte mahallelerimizin birçok sorununu giderdik. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri yaptık. Şuanda mahallelerimizin sosyal tesis ihtiyacı kapsamında birçok çalışmayı sürdürmekteyiz. Hem kırsal mahallelerimizde hem de merkez mahallelerimizde çok önemli çalışmalar sürdürmekteyiz. Bu çalışmalarda muhtarlarımızda önemli görevler üstlenmekteler. Onlarla omuz omuza ilçemizin imarı ve inşası için çalışıyoruz.”
 

Son Güncelleme: 13.03.2022 13:41
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‘Mahallelerimizin Sorunlarını Bir Bir Giderdik’Başkan Okay
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