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Cep telefonu ve internette açma kapama parası tarih oluyor!

Vatandaşların uzun süredir şikayet ettiği cep telefonu ve internetten açma kapama parası, cep telefonu hatlarının iptali ve otoyol, köprülerden kaçak geçiş cezalarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor. AK Parti'nin hazırlık aşamasında olduğu düzenlemeyle birlikte, açma kapama parasının alınmaması ve cezaların yarısı oranında düşürülmesi planlanıyor.

Cep telefonu ve internette açma kapama parası tarih oluyor!

Cep telefonu ve internette açma kapama parası tarih oluyor!

Vatandaşların uzun süredir şikayet ettiği cep telefonu ve internetten açma kapama parası, cep telefonu hatlarının iptali ve otoyol, köprülerden kaçak geçiş cezalarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor. AK Parti'nin hazırlık aşamasında olduğu düzenlemeyle birlikte, açma kapama parasının alınmaması ve cezaların yarısı oranında düşürülmesi planlanıyor.

13 Mart 2022 Pazar 14:30
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Tüketicileri Koruma Yasası geçtiğimiz günlerde TBMM Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyondaki görüşmeler üç önemli konuda vatandaşı da rahatlatacak bazı çalışmaların yapıldığını ortaya koydu. AK Partililer bu düzenlemeleri komisyon üyeleri ile de paylaştı. Önümüzdeki haftalarda vatandaşı da yakından ilgilendiren üç konuda önemli düzenlemeler gündeme geliyor.

CEP TELEFONU VE İNTERNETTE AÇMA KAPAMA PARASI ALINMAYACAK

Söz konusu düzenlemeler telefon, cep telefonu ve internetten açma kapama parası alınmaması, 3 yıl kullanılmayan cep telefonu hatlarının iptali, otoyol, köprülerden kaçak geçiş cezalarının yarısı oranında düşürülmesi olarak sıralanıyor. Elektrik, doğalgaz, su, telefon, internet gibi hizmetlerde faturaların ödenmemesi halinde kesme işlemi uygulanıyor. Örneğin doğalgazda 36 lira, GSM operatörleri 30 -50 lira arasında değişen açma kapama bedeli alıyor. Elektrikte ise bu rakam 37 ila 189 lira arasında değişiyor. Bunlar özel sektörde ve belediyelerde olduğu için bir düzenleme söz konusu olmayacak.

DİJİTAL ORTAMDA HALLEDİLEBİLEN İŞLEMLERDE ÖDEME YOK

Açma kapama paraları konusunda ilgili bakanlıklar bir yönetmelik çalışması başlattı. Önümüzdeki günlerde yapılacak düzenleme ile internet, cep telefonları veya sabit telefonlarla ilgili düzenleme yapılacak. Eğer ekstra bir hizmet gerektirmiyorsa, bu işlem için bir personel görevlendirilmiyorsa yani sadece dijital ortamda bu işlemle hizmet açılabiliyorsa açma kapama parası alınmayacak. Örneğin biri faturasını ödememiş. Ödedikten sonra dijital ortamda, bir tuşa basarak açma işlemini halledebiliyorsa para alınmayacak. Bu kriterlere telefon, cep telefonu ve internet uyuyor.

KAÇAKÇILIK ÖNLENECEK

Mevcut sistemde 7 yıl kullanılmayan cep telefonlara hatları iptal ediliyor. Bu sürenin aşağı çekilmesine ilişkin de bir çalışma yapılıyor. Yeni sürenin 2 ya da 3 yıl olması planlanıyor. Böylece klonlama yani kaçakçılığın da önüne geçilecek. Paralı kullanılan otoyol, tünel, köprülerden kaçak geçenlere verilen ücretin 4 katı cezalar da gündeme geldi. Özellikle İstanbul'da bunun büyük sorunlara neden olduğu, bazı vatandaşların araçlarının bedelinden çok cezası bulunduğu aktarıldı. Sabah'ın haberine göre toplantıda kaçak geçiş cezasının 4 katından 2 katına indirilmesi önerildi.

Son Güncelleme: 13.03.2022 20:19
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Cep Telefonu Ve Internette Açma Kapama Parası Tarih Oluyor!
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