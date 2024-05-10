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Kahramanmaraş’ta engelliler haftası etkinlikleri yapıldı!

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Engelliler Haftası farkındalık etkinliklerinin açılışı gerçekleştirildi. NFK Kültür Merkezi önünde düzenlenen programda özel gereksinimli çocuklar sahneledikleri şiir ve şarkı dinletisiyle katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Kahramanmaraş’ta engelliler haftası etkinlikleri yapıldı!

Kahramanmaraş’ta engelliler haftası etkinlikleri yapıldı!

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Engelliler Haftası farkındalık etkinliklerinin açılışı gerçekleştirildi. NFK Kültür Merkezi önünde düzenlenen programda özel gereksinimli çocuklar sahneledikleri şiir ve şarkı dinletisiyle katılımcılardan yoğun alkış aldı.

10 Mayıs 2024 Cuma 16:45

10 – 16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen farkındalık etkinlikleri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen çeşitli programlarla başladı. Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen programda özel gereksinimli bireyler, şiir ve şarkı dinletisiyle katılımcılardan yoğun alkış aldı. Özel gereksinimli çocukların gösterisinin ardından heyet, özel eğitim okulları tarafından alanda kurulan sergiyi de ziyaret etti.

Engelli Kardeşlerimizi Daima Ön Planda Tutuyoruz

Engelliler Haftası farkındalık etkinlikleri açılış programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, “Engelliler Haftası; farkındalık yaratmak, engelli kardeşlerimizin yaşadığı zorlukları anlamak ve onlara destek olmak için bizlere fırsat sunuyor. Yerel yönetimler olarak engellilere yönelik yapılması gerekenler noktasında büyük bir sorumluluğumuz bulunuyor. Erişilebilirlik, toplu taşıma, kamusal alanlar ve eğitim gibi alanlarda yapılan yatırımlar engelli kardeşlerimizin hayat kalitesini artırma noktasında önem arz etmektedir. Engellilere yönelik eğitim programları da belediyelerin öncelikleri arasındadır. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz ve planladığımız tüm yatırımlarımızda engelli kardeşlerimizi ön planda tuttuğumuzu belirtmek istiyorum. Engelliler Haftası dolayısıyla hafta boyunca düzenleyeceğimiz programların hayırlı olmasını ve farkındalık yaratmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş’ta Engelliler Haftası Etkinlikleri Yapıldı!
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