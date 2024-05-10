Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya...

İrfan Karatutlu: "Sağlık hizmetinin ruhu ihmal edildi"

TBMM Genel Kurulu'nda, Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Türkiye'nin son 50 yılında sağlık sektörü ve hekimlerin karşılaştığı sorunlara dair önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 40 yıldır tıp ve sağlık sisteminin içinde olan Dr. Karatutlu, hekimlerin zorlu koşullar altında mesleklerini icra etmeye çalıştıklarını ve zaman zaman haksız yere kamuoyu önünde suçlu olarak gösterildiklerini belirtti,

İrfan Karatutlu: "Sağlık hizmetinin ruhu ihmal edildi"

İrfan Karatutlu: "Sağlık hizmetinin ruhu ihmal edildi"

TBMM Genel Kurulu'nda, Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Türkiye'nin son 50 yılında sağlık sektörü ve hekimlerin karşılaştığı sorunlara dair önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 40 yıldır tıp ve sağlık sisteminin içinde olan Dr. Karatutlu, hekimlerin zorlu koşullar altında mesleklerini icra etmeye çalıştıklarını ve zaman zaman haksız yere kamuoyu önünde suçlu olarak gösterildiklerini belirtti,

10 Mayıs 2024 Cuma 17:00

"Hekimlere mecburi hizmet yükleyerek, baskı altında hizmet vermelerini sağlama yolunu tercih ettiler" dedi.

Konuşmasında, 1970'lerin ekonomik krizinden bu yana hekimlerin karşılaştığı zorluklara değinen Karatutlu, devletin sağlık alanındaki yetersizlikleri hekimlerin üzerine yıkma eğiliminde olduğunu vurguladı. Ayrıca, 12 Eylül döneminde hekimler üzerindeki baskıların arttığını, Tabip Odaları'nda örgütlenmelerinin kısıtlandığını ve mecburi hizmet uygulamalarıyla hekimlerin zorla hizmet ettirildiğini ifade etti.

"Büyük binalar yapıldı, ancak sağlık hizmetinin ruhu ihmal edildi"

2002 yılından itibaren AK PARTİ iktidarının başlattığı sağlıkta dönüşüm programının, hekimlerin karar mekanizmalarında yeterince yer almaması nedeniyle eleştirildiğini belirten Milletvekili, yapılan yatırımların hastane ve ekipman alımlarına yönelik olduğunu ancak sağlık hizmetlerinin kalitesinin düşük kaldığını söyledi. Karatutlu, "Büyük binalar yapıldı, ancak sağlık hizmetinin ruhu ihmal edildi" diyerek, sağlık sistemimizin temelindeki eksikliklere dikkat çekti.

"Sağlık Bakanlığı, ruhsatsız on binlerce hastanın tedavi edildiği merdiven altı yerlerin açılmasına müsaade etti"

Son beş yıl içinde, sağlık alanında yetkisiz ve ruhsatsız faaliyet gösteren 'merdiven altı' işletmelerin arttığını belirten Karatutlu, bu durumun halk sağlığını tehlikeye attığını ve hekimlerin mesleki etkinliklerini azalttığını ifade etti. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki denetimlerde yetersiz kaldığını ve bazı bürokratik grupların bu işletmelere yasa dışı şekilde destek verdiğini iddia etti.

"Hekim haklarına karşı yapılan bu darbe girişimini birlikte engelleyelim"

Dr. İrfan Karatutlu, sözlerini, Türkiye’nin dört bir yanındaki tüm hekimleri ve sağlık çalışanlarını, mesleki hakları ve özerklikleri için bir araya gelmeye ve mücadele etmeye davet ederek tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
İrfan Karatutlu: Sağlık Hizmetinin Ruhu Ihmal Edildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta engelliler haftası etkinlikleri yapıldı!
Kahramanmaraş’ta engelliler haftası etkinlikleri yapıldı!
57. Piyade alayı şehitleri KSÜ Merkez Camii'nde anıldı!
57. Piyade alayı şehitleri KSÜ Merkez Camii'nde anıldı!
Başkan Görgel: “Tarihi yapılarımızın restorasyonu hızlanıyor”
Başkan Görgel: “Tarihi yapılarımızın restorasyonu hızlanıyor”
Kahramanmaraşlılar Maksad muhabbet gecesinde buluştu!
Kahramanmaraşlılar Maksad muhabbet gecesinde buluştu!
Başkan Akpınar, “Söz verdiğimiz gibi çalışanlarımızın yanındayız”
Başkan Akpınar, “Söz verdiğimiz gibi çalışanlarımızın yanındayız”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber