Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya...

Kahramanmaraş’ta “Yılmazcan ailesinin acı günü!

Önceki dönem Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’ın ağabeyi Mustafa Yılmazcan’ın cenaze törenine katılan Başkan Görgel, “Mustafa ağabeyimize Allah’tan rahmet,ailesine sabır diliyorum” dedi.

Kahramanmaraş’ta “Yılmazcan ailesinin acı günü!

Kahramanmaraş’ta “Yılmazcan ailesinin acı günü!

Önceki dönem Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’ın ağabeyi Mustafa Yılmazcan’ın cenaze törenine katılan Başkan Görgel, “Mustafa ağabeyimize Allah’tan rahmet,ailesine sabır diliyorum” dedi.

11 Mayıs 2024 Cumartesi 11:20

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, önceki dönem Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’ın ağabeyi Mustafa Yılmazcan’ın cenaze törenine katıldı.

Vali Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ali Öztunç ve Dr. İrfan Karatutlu, Pazarcık Kaymakamı Muhammed Kaya, protokol üyeleri ve vatandaşların da katılımıyla Pazarcık Merkez Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Yılmazcan’ın naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi.

Yılmazcan ailesine başsağlığı dileklerini ileterek acısını paylaşan Başkan Fırat Görgel, “Önceki dönem Pazarcık Belediye Başkanımız İbrahim Yılmazcan’ın ağabeyi Mustafa Yılmazcan ağabeyimizi Rahmet-i Rahman’a uğurladık. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Yılmazcan ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta “Yılmazcan Ailesinin Acı Günü!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İrfan Karatutlu: "Sağlık hizmetinin ruhu ihmal edildi"
İrfan Karatutlu: "Sağlık hizmetinin ruhu ihmal edildi"
Kahramanmaraş’ta engelliler haftası etkinlikleri yapıldı!
Kahramanmaraş’ta engelliler haftası etkinlikleri yapıldı!
57. Piyade alayı şehitleri KSÜ Merkez Camii'nde anıldı!
57. Piyade alayı şehitleri KSÜ Merkez Camii'nde anıldı!
Başkan Görgel: “Tarihi yapılarımızın restorasyonu hızlanıyor”
Başkan Görgel: “Tarihi yapılarımızın restorasyonu hızlanıyor”
Kahramanmaraşlılar Maksad muhabbet gecesinde buluştu!
Kahramanmaraşlılar Maksad muhabbet gecesinde buluştu!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber