Kahramanmaraş’ta “Yılmazcan ailesinin acı günü!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, önceki dönem Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’ın ağabeyi Mustafa Yılmazcan’ın cenaze törenine katıldı.

Vali Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ali Öztunç ve Dr. İrfan Karatutlu, Pazarcık Kaymakamı Muhammed Kaya, protokol üyeleri ve vatandaşların da katılımıyla Pazarcık Merkez Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Yılmazcan’ın naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi.

Yılmazcan ailesine başsağlığı dileklerini ileterek acısını paylaşan Başkan Fırat Görgel, “Önceki dönem Pazarcık Belediye Başkanımız İbrahim Yılmazcan’ın ağabeyi Mustafa Yılmazcan ağabeyimizi Rahmet-i Rahman’a uğurladık. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Yılmazcan ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz” dedi.