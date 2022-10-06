Başkan Okay’dan Mevlid Kandili Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in alemlere rahmet olarak gönderildiğini hatırlatarak mesajında şunları söyledi:

“Mevlid kandili, iki cihan güneşi efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in dünyayı şereflendirdiği gecedir. Bu güzel gecede, O’nu ve sünnetlerini iyi anlamalı, ibadetlerle ve dualarla meşgul olmalıyız. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) sadece bir kavme veya millete değil, bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. O’na iman etmenin, O’nun ümmeti olmanın ve O’nu sevmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu gecenin başta Dulkadiroğlu ilçemize, ülkemize, Müslüman alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın Mevlid Kandilini tebrik ediyorum.”