Başkan Okumuş, Evliliklerinde 50 Yılı Geride Bırakan Çiftleri Ziyaret Etti

Okumuş, ziyaretleri kapsamında 2005 yılında Diyarbakır'ın -Silvan ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Mesut Kahraman Çam'ın Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki babası Durdu ile annesi Rukiye Çam çiftini ziyaret etti.

Burada aileyle bir süre sohbet eden Okumuş, daha sonra çifte çeşitli hediyeler takdim etti.

Şehit ailesini ziyaret etmekten onur duyduğunu belirten Okumuş, şunları kaydetti:



"Dünya Sevgililer günü dolayısıyla Durdu amcayla ve değerli eşini ziyaret ettik. 57 yıllık büyük bir yuva kurulmuş. Samimiyet muhabbet ve saygı ile de devam etmekte. Bizim için önemli bir yanı da 2005 yılında Silvan da Şehit olan Uzm.çvş. Mesut Kahraman Çam'ın da anne ve babası olmaları. Aynı zamanda da mutluluğa örnek güzel biri aile olmaları. 1940 doğumlu olmalarına rağmen ihtiyaçları da olmamasına rağmen bahçelerinde sera üreterek, karı koca işbirliği içerisinde çalışkan bir aile olmaları. Çok yönleriyle özellikle yeni nesillere ve yeni evlenenlere örnek bir yaşantılarını burada görüyoruz. Bundan 57 yıl önce çekilmiş fotoğraflarını kendilerine getirdik. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Bu vatanı bizlere bıraktılar. Anne ve babası da bizlere emanet. Durdu amcaya ve Rukiye teyzeye Allah uzun ve sağlıklı ömürler versin. Evlilikteki muhabbetlerini Allah'ım daha da fazla arttırsın inşallah." ifadelerini kullandı.

Çam çifti Okumuş'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Okumuş, daha sonra 62 yıllık evli Durmuş-Elife Ekmekçi çifti ile 55 yıllık evli Hatice- Mehmet Selci çiftlerini de ziyaret etti.