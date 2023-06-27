Başkan Okumuş’tan, Kurban Bayramı Mesajı

Başkan Okumuş, mesajında, zor günleri geride bırakılması temennisiyle şunları söyledi;

“Bu mübarek günlerde özellikle depremzedelerimizi yalnız bırakmayacağız. Günlük hayatın meşgalelerinin deprem bölgesini unutturmasına izin vermedik. Bundan önceki bayramda olduğu gibi bu bayramda da gerek çadır ve konteyner kentlerde kalan vatandaşlarımızı ziyaret ederek bayramlaşacağız. Asrın felaketinin yaralarını devlet millet el ele omuz omuza vererek asrın dayanışmasıyla sarıyoruz. Kayıplarımızı geri getiremesek de depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına en kısa sürede kavuşturmakta kararlıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle başta tüm depremzedelerimiz olmak üzere hemşerilerimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, gönüllerin huzur bulduğu bayram vesilesiyle depremde vefat edenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum."