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Başkan Sarıaltun, “Çağlayancerit için 2022 yatırım yılı olacak”

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, 2019 yılından bu güne ilçenin en büyük sorunlarının başında gelen ulaşım sorunun çözmek için büyük çaba sarf ediyor. Bu kapsamda ilgili kurumlarla dirsek teması kuran Başkan Sarıaltun, bu yaz ilçe için güzel şeyler olacağının müjdesini verdi.

Başkan Sarıaltun, “Çağlayancerit için 2022 yatırım yılı olacak”

Başkan Sarıaltun, “Çağlayancerit için 2022 yatırım yılı olacak”

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, 2019 yılından bu güne ilçenin en büyük sorunlarının başında gelen ulaşım sorunun çözmek için büyük çaba sarf ediyor. Bu kapsamda ilgili kurumlarla dirsek teması kuran Başkan Sarıaltun, bu yaz ilçe için güzel şeyler olacağının müjdesini verdi.

24 Şubat 2022 Perşembe 11:22
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Başkan Sarıaltun’un gayretleriyle Çağlayancerit’i ziyaret eden Karayolları 5.Bölge Müdürü Mehmet Fidan ilçeye güzel haberler getirdi. Başkan Sarıaltunla birlikte ilçeyi gezen Fidan, Çağlayancerit’te yapılması planlanan çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyarette, Kısır mevkiinde duvar çalışması, Aygörmez bölgesinde yol genişletme çalışması, Akdere-Çağlayancerit arasındaki 4 kilometrelik yola sıcak asfalt kaplama çalışması, yeni köprü inşası gibi projeler konuşuldu.

İlçeye yapılacak ulaşım yatırmları hakkında bilgi veren Başkan Sarıaltun; “Bölge müdürümüz ilçemize yapılacak yatırımları incelemek üzere geldi. Birlikte incelemelerde bulunduk. Yapılacak işlerle ilgili bilgiler verdik. Etüdümüze tren istasyonunun orada yapılacak olan köprüden başladık. Daha sonra Bozlar’a geldik. Burada dolgu yapılacak yerleri, duvar ve virajları görüştük. Aygörmez’de ise geçen yıl yapılan virajı daha iyileştirme noktasında çalışma yapılacak.

Ayrıca, Aksu ve Uludere köprülerinin tamamen yenilenmesi noktasında karara vardık. Akdere’den İstiklal Mahallemize kadar sıcak asfalt yapılacak. Tüm bu projelerle ilgili 2 mühendis çalışmalara başladı. Yerinde ölçümler yapıldı. Yatırımlar kısa sürede başlayacak.” dedi.

“2022 YATIRIM YILI OLACAK”

2022’nin Çağlayancerit için yatırım yılı olacağını belirten Başkan Sarıaltun, Dulkadiroğlu- Çağlayancerit yolu ve doğal gaz çalışması hakkında da bilgi verdi.

Başkan Sarıaltun şunları kaydetti;

“2022, Çağlayancerit için bütçeler ölçeğinde bir yatırım yılı olacak. Biz ulaşım noktasında ilçemizin bir an önce rahatlaması için mücadele ediyoruz.

Dulkadiroğlu ile Çağlayancerit yolunda 14 kilometrelik ihalede sorun olmadığını söyledi, bölge müdürümüz. En kısa zamanda yer tespiti yapılarak ihaleye çıkılacak. Bu yolun ilçe halkımız için önemini göreve geldiğimizden beri yetkililere, bürokrasiye anlattık. Bu konuda haklılığımızın farkındalar. Gelinen noktada artık siyasilerimiz ve başta Celalettin Güvenç Bey olmak üzere bu konuyla uğraşıyorlar.

Yakında Ankara’ya giderek en tepedeki yetkilerle görüşeceğiz. Bu yaz ilçemiz için güzel şeyler olacak.

Çok yakında doğal gaz ekibini de ilçemize getireceğiz. İlçemizin doğal gaza kavuşması için çalışmalar yapılacak.”

Son Güncelleme: 24.02.2022 11:26
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Başkan Sarıaltun“Çağlayancerit Için 2022 Yatırım Yılı Olacak”
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