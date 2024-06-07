Başkan Toptaş, Üniversite Öğrencilerinin Final Heyecanına Ortak Oldu

Gençliğe yönelik önemli projeleri olan ve bunları hayata geçirmek için yoğun çaba sarf eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, her fırsatta gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Son olarak final haftası dolayısıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ni ziyaret eden Başkan Toptaş, gençlerin final heyecanına ortak olurken, moral ve motivasyonlarını artırmaya yönelik sohbet etti.

Onikişubat Belediyesi ekiplerinin hazırladığı ikramları alan öğrenciler, Başkan Toptaş ile sohbet ederek stres attı.

Renkli görüntülere sahne olan ziyarete gençlerle bir arada olmanın mutluluk verici olduğunu dile getiren Başkan Toptaş, zahmetli sınav haftalarını keyifli bir sürece dönüştürmeye çalıştıklarını ifade etti.

“Gençlerimizden gelecek her türlü projeye açığız”

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin bulunduğu ilçeyi yönetiyor olmaktan son derece mutlu olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Toptaş, gençlerin Onikişubat’ta olma ayrıcalığını yaşamaları için gerekli her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Toptaş, “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitemizde eğitim gören genç kardeşlerimizin final heyecanına ortak olmak istedik. Siz kıymetli gençlerimizi ziyaret edelim, final haftasında başarılar dileyelim istedik. Tabi 4’üncü sınıf öğrencilerimiz çok daha yoğun duygular içerisindeler, onlara da ayriyeten hayatlarında başarılar diliyorum. Bu dönemde biraz hüzünlü olur, biraz mutluluk vardır, karışık duygular olur. Her türlü projelere ve sizden gelen önerilere açığız. Kültür, sanat ve spor gibi etkinlikler şehir için çok önemli. Şehrin gelişimi ve etkinlikler birbirini etkileyen durumlar. Bunun ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu biliyoruz. Hocalarımızla ve sizlerle iletişim içeresinde olacağız, her türlü projeye açığız. Gençliğin Onikişubat’ını hep birlikte inşa edeceğiz. Ziyaret ettiğimiz Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi'ndeki öğrencilerimize günün anısına ikram ve hediyelerimizi takdim ettik. Tüm öğrencilerimize kalpten başarılar diliyorum” dedi.

Gençler ise ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirirken ziyareti için Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve ekibine teşekkür etti.