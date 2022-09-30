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Başkan Yılmaz, “1 Ekim Cumartesi günü Kahramanmaraş'ta Uzman Öğretmenlik Sınavını Protesto Edeceğiz"

Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Nusret Yılmaz, 1 Ekim Cumartesi günü Kahramanmaraş'ta uzman öğretmenlik sınavını protesto edeceklerini söyledi.

Başkan Yılmaz, “1 Ekim Cumartesi günü Kahramanmaraş'ta Uzman Öğretmenlik Sınavını Protesto Edeceğiz"

Başkan Yılmaz, “1 Ekim Cumartesi günü Kahramanmaraş'ta Uzman Öğretmenlik Sınavını Protesto Edeceğiz"

Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Nusret Yılmaz, 1 Ekim Cumartesi günü Kahramanmaraş'ta uzman öğretmenlik sınavını protesto edeceklerini söyledi.

30 Eylül 2022 Cuma 14:05

Başkan Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti; “Öğretmenlik Meslek Kanununun revize edilmesi ve Uzman Öğretmenlik Sınavının İptal Edilmesi için 1 Ekim Cumartesi günü Kahramanmaraş Ulu Camii Meydanında protesto eylemi gerçekleştireceğiz. Öğretmenlik Meslek Kanununun içeriğinde öğretmenlerin taleplerinin karşılanmadığı gibi üzerine bir de Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik unvanları için sınav uygulamasının olması eğitim çalışanlarına adeta zulüm olmuştur. Mesleğimizin itibarının zedelemesine müsaade etmemek için Hürriyetci Eğitim Sen Kahramanmaraş İl Başkanlığı olarak alanlara çıkma kararı aldık. Bu kapsamda 2 Eylül'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde yaptığımız eylemin devamı gelecek dedik, şimdi sıra Hürriyet ve İstiklal şehri Kahramanmaraş'ta. Bir kez daha haklı taleplerimizi haykıracağız. Tüm eğitim çalışanlarını eylemimize davet ediyoruz" dedi.

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