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Büyükşehir, Zararlılarla Mücadele İçin 7/24 Sahada

Büyükşehir Belediyesi, sıcakların artmasıyla birlikte artış gösteren zararlılarla mücadele kapsamında 55 araç ve 110 personelle şehir genelinde ilaçlama çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Büyükşehir, Zararlılarla Mücadele İçin 7/24 Sahada

Büyükşehir, Zararlılarla Mücadele İçin 7/24 Sahada

Büyükşehir Belediyesi, sıcakların artmasıyla birlikte artış gösteren zararlılarla mücadele kapsamında 55 araç ve 110 personelle şehir genelinde ilaçlama çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

06 Temmuz 2023 Perşembe 17:23

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sıcakların artmasıyla birlikte sivrisinek, karasinek, pire, kemirgenler ve akrep gibi zararlı popülasyonunda gözlenen artışla birlikte şehir genelinde ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Şehir merkezinde ve ilçelerde toplamda 55 araç ve 110 personelle gece gündüz kesintisiz sürdürülen ilaçlama çalışmalarıyla, vektör canlıların yol açabileceği olası salgın hastalıkların önüne geçerek halk sağlığının korunması hedefleniyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; sivrisinek, karasinek, pire, kemirgenler ve akrep gibizararlılarla mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarının kesintisiz sürdüğü ve vatandaşların ilaçlama ile ilgili taleplerini 0 344 241 1241 numaralı hattan iletebilecekleri belirtildi.

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