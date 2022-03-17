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Cengiz Özkan Konserine Yoğun İlgi

Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği’nin güçlü isimlerinden Cengiz Özkan konseri gerçekleştirildi. Dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Özkan, sevilen türkülerini Kahramanmaraşlılar için seslendirdi.

Cengiz Özkan Konserine Yoğun İlgi

Cengiz Özkan Konserine Yoğun İlgi

Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği’nin güçlü isimlerinden Cengiz Özkan konseri gerçekleştirildi. Dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Özkan, sevilen türkülerini Kahramanmaraşlılar için seslendirdi.

17 Mart 2022 Perşembe 16:07
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinliklerinde konserden tiyatro gösterilerine, konferanstan söyleşiye kadar pek çok program Kahramanmaraşlılarla buluşmaya devam ediyor. Etkinlik takvimi kapsamında, Türk Halk Müziği’nin güçlü isimlerinden Cengiz Özkan birbirinden güzel eserlerini Kahramanmaraşlılar için seslendirdi. Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere dinleyiciler akın etti. Değme Felek, Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden, Maden Dağı Dumandır, O Yar Gelir gibi sevilen pek çok eseri seslendiren Özkan’a dinleyiciler de hep bir ağızdan eşlik etti.

Vatandaşlar Yoğun İlgi Gösteriyor

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, “Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlarımız aralıksız devam ediyor. Etkinlik takvimi kapsamında sevilen sanatçı Cengiz Özkan bugün bizlerle birlikte oldu. Vatandaşlarımızın etkinliklerimize göstermiş olduğu ilgi gerçekten bizleri çok mutlu ediyor. Etkinliklerimiz hız kesmeden devam edecek. Düzenlenen etkinliklerimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.

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Cengiz Özkan Konserine Yoğun İlgi
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