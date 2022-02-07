Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlı Gençlerle Telefonla Görüştü

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın katıldığı gençlik buluşmasında telefonla toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada konuşmasının da şunları kaydetti: “AK Parti Kahramanmaraş gençlik buluşmasına telefon bağlantısı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kahramanmaraş Türkiye genelinde büyük bir oy patlamasını sandıklarda gerçekleştirecek potansiyele sahip. Şimdiden durmak yok yola devam ediyoruz. Türkiye genelinde, tüm gençlere örnek olacak çalışmaları Kahramanmaraş gençliğinin gerek teşkilat üyesiyle, gerek üniversitelerde, gerek orta öğretimde ortaya koymak suretiyle bir örnek teşkil etmenizi özellikle sizlerden rica ediyorum. Şuanda lise son sınıflar bu seçimde oy kullanacaklar, buna çalışmalarını şimdiden yürütmek suretiyle inşallah 2023’e bu hazırlığı yaparken, Kahramanmaraş o beklenen patlamayı gerçekleştirir. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Gerek kızlarımıza, gerek genç erkeklerimize, başarılar şimdiden diliyorum. Rabbim yar yardımcınız olsun diyorum. Ana kademeye de selamlarımı sevgilerimizi gönderiyorum.”