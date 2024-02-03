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Deprem bölgesinde hayvancılığa destek!

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta 200 bin yeni yavru dünyaya geldi.

Deprem bölgesinde hayvancılığa destek!

Deprem bölgesinde hayvancılığa destek!

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta 200 bin yeni yavru dünyaya geldi.

03 Şubat 2024 Cumartesi 13:43

6 Şubat tarihli depremlerde büyük ve küçükbaş hayvanları telef olan üreticilere 21 bin 481 küçükbaş hayvan ve 4 bin 265 büyükbaş damızlık dağıtımı yapıldı.

Deprem öncesinde kentte 3 bine yakın yetiştirici bulunuyordu. 300 yetiştirici 6 şubatta depremde hayatını kaybetti.

Kentte hayvancılığı yeniden canlandırmak için, devletten çadır, yem, kredi ve hayvan desteği alan 2 bin 700 üretici, Tarım ve Orman Bakanlığının tahsis ettiği meralarda sürülerini otlatarak, hayvancılığın yeniden canlanması için mücadele ediyor.

Kahramanmaraş küçükbaş hayvancılıkta son yıllarda adından daha sık söz ettiriyor. Kentte, yeni dünyaya gelen oğlak ve kuzularla beraber toplamda küçükbaş sayısı 1 milyon 200 bine ulaştı. Bunun 300 bini anaç, 700 bini ise erkek.

Küçükbaş hayvan ailesine katılan 200 bin oğlak ve kuzularla şehirde hayvancılığın tekrar deprem öncesindeki seviyelere ulaşması hedefleniyor.

Kahramanmaraş’ın nüfusunun 1 milyon 168 bin 163 seyrinde olurken, şimdiden küçükbaş hayvan nüfusu yeni doğan 200 bin hayvanla beraber 1 milyon 200 bin sayısına ulaştı.

Yılsonuna kadar aileye katılacak yeni yavru oranının 300 binlere yaklaşması hedefleniyor.

Küçükbaş hayvanlardan 400 bin ton süt üretimi yapılıyor. Üretilen sütün 150 bin tonu Maraş Sıkma peynirinde değerlendirilip, bu sütten 20 bin ton peynir üretimi gerçekleşiyor. 250 bin tonu ise dondurma sektöründe kullanıyor.

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas Kuzu, bölgede çok büyük bir afat yaşadıklarını ama dernek olarak çiftçilerin sürekli yanında yer aldıklarını ifade etti.

6 Şubat tarihli depremlerde 2 binalarının yıkıldığını ve büyük yara aldıklarını sözlerini ekleyen Kuzu, Tarım ve Orman Köy İşleri Komisyon Başkanı Vahit Kirişçi'ye durumu aktardıklarını, kentte hayvancılığın yeniden canlandırıcaklarını söyledi.

Bu yıl yeni doğan yavrularla küçükbaş hayvan nüfusunun 1 milyon 200 bin lira dayandığını ifade eden başkan Kuzu, devletin vereceği desteklerle yeniden eski durumlarına geleceklerini belirtti.

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Deprem Bölgesinde Hayvancılığa Destek!
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