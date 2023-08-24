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Depremzedeler kucak açan iş insanı sosyal medyada gündem oldu!

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde restaurant işleten iş insanı Gökhan Özbağış’ın, 6 Şubat sonrası çekilen görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Depremzedeler kucak açan iş insanı sosyal medyada gündem oldu!

Depremzedeler kucak açan iş insanı sosyal medyada gündem oldu!

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde restaurant işleten iş insanı Gökhan Özbağış’ın, 6 Şubat sonrası çekilen görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

24 Ağustos 2023 Perşembe 11:30

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremler Türkiye’yi sarstı. Yaşanan asrın felaket sonrasında tek katlı olan işletmesinin kapılarını sonuna kadar vatandaşlara açan Bizden Bi Yer Restaurant ve işletmecisi Gökhan Özbağış’ın o dönem çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Yapılan yardımları ve açılan kapılarını unutmadıklarını ifade ederek paylaşımlar yapan vatandaşlar ve büyük sosyal medya sayfalarında, “6 ay değil 6 yılda geçse yardım yapanı da, yapmayanı da unutmayacağız” mesajı verildi.

O dönem haberlere çıkan görüntülerde, vatandaşların içeriye girerek sığınması restoranın güvenlik kamerasınca kaydedilmiş, Özbağış’ın depremzedelere kapılarını açması takdir toplamıştı.

Deprem bölgesinde “Ölüm sitesi” olarak bilinen Ebrar Sitesi’nde anne ve babasını kaybeden restoran sahibi Gökhan Özbağış, gazetelere verdiği röportajında "Kapılarımızı açtık, dışarıda hava yağışlı insanlar iş yerimize sığındı. Yağmurda kalmışlar, ilk başta battaniye falan da yoktu. Masaların örtülerini üzerlerine örtüp ısınmaya çalıştılar. Bir süre masalarda sandalyelerde uyudu insanlar" demişti.

Özbağış’ın yaşanan sirkülasyonla birlikte 1 aylık sürede binden fazla kişiyi işletmesinde misafir etmesi, depremin ilk 3 aylık sürede yemek yardımlarına devam etmesi ve kendisi de depremzede olmasına rağmen vatandaşlardan yardımını esirgememesi herkes tarafından takdir ediliyor.

Kendisini yardım çalışmalarına verdiğinde ailesini kaybetmenin acısının bir nebze hafiflediğini anlatan Özbağış, Kahramanmaraş’ın birçok sosyal medya sayfasının gündeminden düşmedi.

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Depremzedeler Kucak Açan Iş Insanı Sosyal Medyada Gündem Oldu!
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