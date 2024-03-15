Dr. Selahaddin Can: “Ayrımcılığa son vereceğiz”

Ziyarete, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Süleyman Tekerek ve partilerde katıldı.

İl Başkanı Süleyman Tekerek, ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede;

“Konteynır kentte gördüklerimiz, 13 aydır Kahramanmaraş’ta gördüklerimizden hiçbir farkı yok. İnsanlarımız, perişan, umutsuz ve beklentilerini kaybetmiş durumdalar. Kahramanmaraş’ın ihyası için değişim şart. İYİ Parti adayları iş başına geldiklerinde gördüğümüz bu sıkıntıların hepsi çözülecek.” dedi.

Ziyarete eşlik eden Genel merkez 8. Bölge teşkilat koordinatörü teşkilat başkan yardımcısı Ahmet Çabukel,de; “İnsanlarımız zor durumdalar. Bu duruma yardım istiyorlar. Bu yardımı yapacak belediye ve merkezi hükümetten hiçbir destek görmediklerini açık açık söylüyorlar. Bizde İYİ Parti olarak adaylarımızın herkese dokunarak bütün eksiklikleri gidereceklerine inancımız tam.” Diye konuştu.

MESUT DEDEOĞLU: “SAHİPSİZ MARAŞ”

Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Dedeoğlu ise Kahramanmaraş’ın sahipsizliğini bir kez daha gördüklerini belirtti.

Konteynır kentteki insanların unutulduğunu vurgulayan Dedeoğlu; “Hep diyoruz sahipsiz Maraş diye. Bugün vatandaşlarımızın konteyner yaşamlarını gördük, çok üzüldük. Şehir merkezinde büyük iftarlı yemekler veriliyor ama konteynerlar unutulmuş. Belediyenin yapması gereken hizmetlerin hiç birini burada göremedik. Hükümetin yapması gerekenleri de göremedik. 31 Mart seçimleri geliyor, Allah buradaki eksiklerin giderilmesini bize nasip etsin.” Şeklinde konuştu.

DR. SELAHADDİN CAN: “AYRIMCILIĞA SON VERECEĞİZ”

Belediyenin ayrımcılık yaptığını savunan İYİ Parti Dulkadiroğlu adayı Dr. Selahaddin Can ise bu ayrımcılığa son vereceklerini ifade etti.

Herkse eşit hizmet sunacağını belirten Can; “Ziyaretlerimde hep karşılaştığımız sıkıntı aynı; hizmet yok, ulaşım yok, gıda yardımı yok. Ramazan gelmiş, belediye iftar reklamı yaparken burada yok, burada bile ayrımcılık yapılıyor. Vatandaşın bir kısmına veriliyor, bir kısmına verilmiyor. Kayırmacılık ve vatandaşı ayrımacılık sistemine hayır diyoruz. Göreve geldiğimizde ayrımcılığa son verip herkese eşit hizmet sunacağız.” İfadelerini kullandı.