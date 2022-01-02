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DSİ Kahramanmaraş’ta mühendis alacak!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş’ta jeofizik mühendisi alımı yapacak.

DSİ Kahramanmaraş’ta mühendis alacak!

DSİ Kahramanmaraş’ta mühendis alacak!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş’ta jeofizik mühendisi alımı yapacak.

02 Ocak 2022 Pazar 12:30
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Konuyla ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden şu açıklama yapıldı;

“Kurumumuzun taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere; Aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 70 (yetmiş) adet Mühendis kadrosuna, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, “07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Mühendis Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği” çerçevesinde 28 Şubat 2022 tarihinde yapılacak uygulamalı sınav neticesinde atama yapılacaktır.

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Jeofizik Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:3592) bölümünden mezun olmak.”

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DSİ Kahramanmaraş’ta Mühendis Alacak!
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