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Dulkadiroğlu belediye meclisi yapıldı!

Dulkadiroğlu Belediye meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Dulkadiroğlu belediye meclisi yapıldı!

Dulkadiroğlu belediye meclisi yapıldı!

Dulkadiroğlu Belediye meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

13 Nisan 2024 Cumartesi 14:18

Dulkadiroğlu Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Katip üye seçiminin ardından başkan vekilliği ve komisyon üyeleri seçildi.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, meclis toplantısının ardından bir konuşma yaptı. Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Akpınar, Dulkadiroğlu’nun gelişmesi, kalkınması ve daha iyi bir noktaya gelmesi adına mecliste uyum içerisinde çalışacaklarının altını çizdi.
Başkan Akpınar, şunları söyledi: “İlk meclis toplantımızı özverili bir şekilde gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte tüm meclis üyelerimizle uyum içerisinde çalışarak ilçemizi daha güzel günlere taşıyacağız. Ayrılmadan, ayrışmadan uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte tüm fikirlere kulak verip istişarelerde bulunacağız. İlk meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”
 

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Dulkadiroğlu Belediye Meclisi Yapıldı!
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