Kahramanmaraş’ta otomobil menfeze uçtu! 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Andırın- Kadirli istikametinde N.C idaresindeki 46 ABJ 659 plakalı otomobil, Andırın Karayolunun 25. Kilometresi Harboğazı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 15 metre yüksekliğindeki menfeze uçtu.

Menfeze uçan otomobilde bulunan sürücü N.C ile birlikte yolcu olarak bulunan U.C yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Andırın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.