Dulkadiroğlu İlçe MEM’den yeni atanan öğretmenlere örnek karşılama

İlçeye İlk atamaları yapılan öğretmenler için İki adet pansiyon hazırlandı tek tek otogar ve havaalanından 23 kişilik gönüllü ekiplerce karşılanarak konteynerlere veya pansiyonlara yerleştirilmeleri sağlandı. Öğretmenlerle sağlıklı ve anında iletişim kurma adına Whatsapp grubu kuruldu. Anlaşmalı bankadan hesapları toplu olarak açıldı. Aday öğretmenlere Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Salonunda iki grup oluşturularak, bir program düzenlenerek tanışmaları sağlandı.

Eğitimci Başar Yaşar’ın sunuculuğunu yaptığı İlçeye yeni atanan öğretmenlerin motivasyonunu yükseltmek amacıyla “Umudumsun Öğretmenim” projesi kapsamında düzenlenen program, tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal marşımızla başladı, Başak Yaşar konu ile igili şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ili olan 7.7’lik ve 7.6’lık depremler meydana gelmiştir. Söz konusu depremler; 11 ilimizde yıkıcı düzeyde etkili olurken, çevre illerde de hissedilmiştir. Depremlerin büyüklüğünün çok yüksek olması, etki alanının ve tahribatının çok fazla olması nedeniyle Cumhuriyet tarihindeki en büyük depremler olarak kayda geçmişlerdir.

Doğal bir afet olarak gerçekleşen depremin önlenemeyeceği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle depremin maddi ve manevi tahribatını azaltmak veya ortadan kaldırmayı hedeflemek için bu konuda eğitim almış bilinçli gençler yetiştirmek depremin etkilerini azaltmakta alınabilecek en kolay ve etkin yöntemlerden biridir. Bilinçli gençler yetiştirmenin doğal yolu ise okullardaki eğitimden geçmektedir.

Bu açıdan düşünüldüğünde İlçemize yeni atanan öğretmenlerin moral ve motivasyonunu güçlendirmek, depremden sonra ilimizdeki yaşam şartlarına ve iş hayatına uyum sürecini desteklemek, oluşabilecek bir kriz durumuna hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla “Umudumsun Öğretmenim” projesi hazırlanmıştır.” Dedi.

Öğretmenlik mesleğinin gönül mesleği olduğuna işaret eden Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, “ Bu mesleği yaparken isteksiz olursanız gideceğiniz yol bitmez, severek yaparsanız benim gibi 30 yılı geride bırakırsınız. 30 yıl geride kaldı Allah’a şükür ilk günü aşkla, şevkle çalışmaya devam.

SİZİN MUTLAKA FARKLI OLMANIZ GEREKİYOR

Arkadaşlar farklı olmak zorundasınız. 45 bin öğretmen ataması yapıldı siz farklısınız şu an. Sizde farklı düşünün. Yani sizin mutlaka farklı olmanız gerekiyor. Biz farklı olacağız ama farklı düşünce ve farklı kültürlere de saygı duyacağız. Hiç kimseyi düşüncesinden dolayı yargılamayız.

Ola ki velisiyle tartıştığınız öğrenciden intikam almayı asla düşünmeyin. O öğrenciyi sıfırdan alarak istediğiniz noktaya getireceksiniz. Yapacağınız çalışmalar için kararlı ve güçlü olmalısınız.” dedi. Komisyonla yapılan çalışmalardan örnek verdi ve emeği geçen çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

HEPİNİZİN GÖNLÜNE GİREN BİR ÖĞRETMENİZ VARDIR

“ Bizi 23 yıl öncesine götüren kıymetli meslektaşlarım, hoş geldiniz.” Diyerek sözlerine başlayan İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman yaptığı konuşmada “ Bu meslek öyle güzel bir meslek ki, gönülden severek yapıldığında doyumsuz bir meslek. Her birinizin gönlüne giren, hayatınızda biz iz bırakan bir öğretmeniniz muhakkak vardır. Olmayan var mıdır diye sorsam hiç biriniz olumsuz konuşmazsınız. Çünkü hepinizin gönlüne giren bir öğretmeniz vardır. Allah nasip etti sizlerde öğretmen oldunuz ve bundan sonra birilerinin gönlüne girme zamanı size geldi. Nasip oldu Kahramanmaraş’a atandınız. Bu şehir ki Kurtuluş mücadelesinin fitilini ateşleyen bir şehir. Biliyorum, kafanızda türlü tereddütler ve sorunlar var. Net bir şekilde söyleyeyim , Sizlerin rahat etmeniz için, her türlü konforlu imkanlar düşünülerek problemsiz, sağlıklı bir şekilde görevinize başlayabilmeniz için biz çalışmalarımızı başlattık ve hala da devam ediyoruz.

İlimize 1839 tane öğretmenimiz atandı, Sizlerde bu 1839 öğretmende birisiniz. “ dedi ve ilimize atanan öğretmenler İlçe Millî eğitim müdürlüklerimiz tarafından konteyner ve kalacakları yerlerle ilgili çalışmaların başlatıldığını, bundan sonrada devam edeceğini anlattı, görevlerinde başarılar diledi.

Bu konuşmalardan sonra 125.Yıl Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Ahmet Bülbül’ün “Psikososyal Destek Program”ı sunumu, Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı “Kahramanmaraş İlinin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri” sunumu, Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı Ertuğrul Tekerek’in “Afet Bölgesinde Güvenlik” sunumu sonunda program sona erdi topluca yemeğe geçildi.