Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Park’ta Kitap Fuarı Açıldı!
SANKO Park’ta Kitap Fuarı Açıldı!
Vali Ünlüer’den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Vali Ünlüer’den 30 Ağustos Zafer...
KMTSO Başkanı Buluntu’dan ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ mesajı
KMTSO Başkanı Buluntu’dan ‘30 Ağustos...
SANKO Rektörü Dağlı’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
SANKO Rektörü Dağlı’dan 30 Ağustos...
ASİD Genel Başkanı Yıldırım’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
ASİD Genel Başkanı Yıldırım’dan 30...

Dulkadiroğlu İlçe MEM’den yeni atanan öğretmenlere örnek karşılama

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, eğitim yöneticilerinden oluşturduğu bir komisyon çalışmasıyla İlçeye yeni atanan 392 öğretmene takdir edilecek bir karşılama töreni gerçekleştirdi.

Dulkadiroğlu İlçe MEM’den yeni atanan öğretmenlere örnek karşılama

Dulkadiroğlu İlçe MEM’den yeni atanan öğretmenlere örnek karşılama

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, eğitim yöneticilerinden oluşturduğu bir komisyon çalışmasıyla İlçeye yeni atanan 392 öğretmene takdir edilecek bir karşılama töreni gerçekleştirdi.

02 Eylül 2023 Cumartesi 17:28

İlçeye İlk atamaları yapılan öğretmenler için İki adet pansiyon hazırlandı tek tek otogar ve havaalanından 23 kişilik gönüllü ekiplerce karşılanarak konteynerlere veya pansiyonlara yerleştirilmeleri sağlandı. Öğretmenlerle sağlıklı ve anında iletişim kurma adına Whatsapp grubu kuruldu. Anlaşmalı bankadan hesapları toplu olarak açıldı. Aday öğretmenlere Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Salonunda iki grup oluşturularak, bir program düzenlenerek tanışmaları sağlandı.

Eğitimci Başar Yaşar’ın sunuculuğunu yaptığı İlçeye yeni atanan öğretmenlerin motivasyonunu yükseltmek amacıyla “Umudumsun Öğretmenim” projesi kapsamında düzenlenen program, tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal marşımızla başladı, Başak Yaşar konu ile igili şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ili olan 7.7’lik ve 7.6’lık depremler meydana gelmiştir. Söz konusu depremler; 11 ilimizde yıkıcı düzeyde etkili olurken, çevre illerde de hissedilmiştir. Depremlerin büyüklüğünün çok yüksek olması, etki alanının ve tahribatının çok fazla olması nedeniyle Cumhuriyet tarihindeki en büyük depremler olarak kayda geçmişlerdir.

Doğal bir afet olarak gerçekleşen depremin önlenemeyeceği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle depremin maddi ve manevi tahribatını azaltmak veya ortadan kaldırmayı hedeflemek için bu konuda eğitim almış bilinçli gençler yetiştirmek depremin etkilerini azaltmakta alınabilecek en kolay ve etkin yöntemlerden biridir. Bilinçli gençler yetiştirmenin doğal yolu ise okullardaki eğitimden geçmektedir.

Bu açıdan düşünüldüğünde İlçemize yeni atanan öğretmenlerin moral ve motivasyonunu güçlendirmek, depremden sonra ilimizdeki yaşam şartlarına ve iş hayatına uyum sürecini desteklemek, oluşabilecek bir kriz durumuna hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla “Umudumsun Öğretmenim” projesi hazırlanmıştır.” Dedi.

Öğretmenlik mesleğinin gönül mesleği olduğuna işaret eden Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, “ Bu mesleği yaparken isteksiz olursanız gideceğiniz yol bitmez, severek yaparsanız benim gibi 30 yılı geride bırakırsınız. 30 yıl geride kaldı Allah’a şükür ilk günü aşkla, şevkle çalışmaya devam.

SİZİN MUTLAKA FARKLI OLMANIZ GEREKİYOR

Arkadaşlar farklı olmak zorundasınız. 45 bin öğretmen ataması yapıldı siz farklısınız şu an. Sizde farklı düşünün. Yani sizin mutlaka farklı olmanız gerekiyor. Biz farklı olacağız ama farklı düşünce ve farklı kültürlere de saygı duyacağız. Hiç kimseyi düşüncesinden dolayı yargılamayız.

Ola ki velisiyle tartıştığınız öğrenciden intikam almayı asla düşünmeyin. O öğrenciyi sıfırdan alarak istediğiniz noktaya getireceksiniz. Yapacağınız çalışmalar için kararlı ve güçlü olmalısınız.” dedi. Komisyonla yapılan çalışmalardan örnek verdi ve emeği geçen çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

HEPİNİZİN GÖNLÜNE GİREN BİR ÖĞRETMENİZ VARDIR

“ Bizi 23 yıl öncesine götüren kıymetli meslektaşlarım, hoş geldiniz.” Diyerek sözlerine başlayan İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman yaptığı konuşmada “ Bu meslek öyle güzel bir meslek ki, gönülden severek yapıldığında doyumsuz bir meslek. Her birinizin gönlüne giren, hayatınızda biz iz bırakan bir öğretmeniniz muhakkak vardır. Olmayan var mıdır diye sorsam hiç biriniz olumsuz konuşmazsınız. Çünkü hepinizin gönlüne giren bir öğretmeniz vardır. Allah nasip etti sizlerde öğretmen oldunuz ve bundan sonra birilerinin gönlüne girme zamanı size geldi. Nasip oldu Kahramanmaraş’a atandınız. Bu şehir ki Kurtuluş mücadelesinin fitilini ateşleyen bir şehir. Biliyorum, kafanızda türlü tereddütler ve sorunlar var. Net bir şekilde söyleyeyim , Sizlerin rahat etmeniz için, her türlü konforlu imkanlar düşünülerek problemsiz, sağlıklı bir şekilde görevinize başlayabilmeniz için biz çalışmalarımızı başlattık ve hala da devam ediyoruz.

İlimize 1839 tane öğretmenimiz atandı, Sizlerde bu 1839 öğretmende birisiniz. “ dedi ve ilimize atanan öğretmenler İlçe Millî eğitim müdürlüklerimiz tarafından konteyner ve kalacakları yerlerle ilgili çalışmaların başlatıldığını, bundan sonrada devam edeceğini anlattı, görevlerinde başarılar diledi.

Bu konuşmalardan sonra 125.Yıl Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Ahmet Bülbül’ün “Psikososyal Destek Program”ı sunumu, Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı “Kahramanmaraş İlinin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri” sunumu, Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı Ertuğrul Tekerek’in “Afet Bölgesinde Güvenlik” sunumu sonunda program sona erdi topluca yemeğe geçildi.

Anahtar Kelimeler:
Dulkadiroğlu İlçe MEM’den Yeni Atanan öğretmenlere örnek Karşılama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’den Depremzedelere Sürpriz Ziyaret
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’den Depremzedelere Sürpriz Ziyaret
Kahramanmaraş’ta üniversiteliler için “yurt obası” kuruluyor!
Kahramanmaraş’ta üniversiteliler için “yurt obası” kuruluyor!
Kahramanmaraş’ta çarşı merkezi zemin artı 3 ve 4 kat olarak tasarlandı!
Kahramanmaraş’ta çarşı merkezi zemin artı 3 ve 4 kat olarak tasarlandı!
Kahramanmaraş’ta öğrenciler özel yetenek sınavlarında ter döktü!
Kahramanmaraş’ta öğrenciler özel yetenek sınavlarında ter döktü!
Kahramanmaraş’ta av tüfeklerine verilen süre uzatıldı!
Kahramanmaraş’ta av tüfeklerine verilen süre uzatıldı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber