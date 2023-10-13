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Dulkadiroğlu şelale parkta sona gelindi!

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından Beyazıtlı Mahallesinde başlatılan Şelale Park projesinde sona gelindi.

Dulkadiroğlu şelale parkta sona gelindi!

Dulkadiroğlu şelale parkta sona gelindi!

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından Beyazıtlı Mahallesinde başlatılan Şelale Park projesinde sona gelindi.

13 Ekim 2023 Cuma 11:36

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Necati Okay, kısa bir süre sonra parkı vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi.

Sosyal alan projelerine bir yenisini daha ekleyen Dulkadiroğlu Belediyesi, Beyazıtlı mahallesinde yapımı devam eden Şelale Park projesinde sona geldi. Bölgeye sosyal açıdan büyük zenginlik katacak projede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Necati Okay, proje ile ilgili konuştu.

Sosyal ve kültürel projelere büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Okay, konuşmasında şunları söyledi: “Dulkadiroğlu ilçemizi sosyal açıdan zenginleştirecek bir projeyi daha tamamlama aşamasına geldik. Şehrimizin gözde yerleşim alanlarından olan Beyazıtlı mahallemiz sınırları içerisinde yer alan bu tesisimizde vatandaşlarımız sosyal açıdan keyifli vakit geçirecek. İçerisinde restoran ve çeşitli aktivite alanlarının yer alacağı, görsel açıdan da çok hoş duran bir mekan oldu. Projenin şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

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Dulkadiroğlu şelale Parkta Sona Gelindi!
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