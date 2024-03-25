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Dulkadiroğlu’na 2 yeni gençlik merkezi!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yeni dönem projeleri arasında iki yeni gençlik merkezi olduğunu belirterek, “Geleceğimizin teminatı gençlerimize yatırımlarımız devam edecek” dedi.

Dulkadiroğlu’na 2 yeni gençlik merkezi!

Dulkadiroğlu’na 2 yeni gençlik merkezi!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yeni dönem projeleri arasında iki yeni gençlik merkezi olduğunu belirterek, “Geleceğimizin teminatı gençlerimize yatırımlarımız devam edecek” dedi.

25 Mart 2024 Pazartesi 15:28

Muhammet Murat Akkurt Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi ve Dr. Cafer Tatlı Bal Gazipaşa Gençlik Merkezi’nin gençlerle dolup taştığını ifade eden Başkan Okay, yeni dönemde iki büyük gençlik merkezi daha inşa edeceklerini söyledi.
Mevcut merkezlerin toplamda 12 bin gence temas ettiğini dile getiren Başkan Okay, donanımlı, bilgili ve kültürel açıdan zenginleşmiş gençleri yetiştirme adına bu gibi projelerin önemli olduğuna değindi.


Yeni dönem için iki farklı bölgede yeni gençlik merkezi inşa edeceklerinin altını çizen Başkan Okay, şunları aktardı: “Geleceğin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimize ne yapsak azdır. Gençlerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları adına gençlik merkezleri inşa ettik. Bu gençlik merkezlerinde gençlerimiz, çeşitli eğitim kursları, aktiviteler, sosyal ve kültürel etkinliklere imza attılar. Bu çalışmaların ne kadar verimli olduğunu gördük. Mevcut gençlik merkezlerimizin gençlerle dolup taşması, ailelerin bu merkezlere duyduğu güven bizleri ayrıca motive etmektedir. Bu noktada sorumluluğumuzun daha da büyüdüğünü düşünerek yeni gençlik merkezleri için kolları sıvadık. Mevcut genlik merkezlerimiz her açıdan bölgenin en iyisi konumundadır. Yeni yapacağımız gençlik merkezlerimizde aynı şekilde bölgenin en iyisi konumunda olacaktır. Gençlerimizin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli donatılarla bu alanları dolduracağız. Bu kapsamda Etüd salonları, LKS, LGS kursları ve deneme merkezleri, değerler eğitimi, çeşitli kurslar, gitar, şan, halk oyunları, İngilizce, resim, satranç, girişimcilik eğitimleri olacak. Sinema, sosyal uyum, dijital oyun kulüpleri de yer alacak. Özellikle matematiği sevdirme adına matematik atölyesi yer alacak. Mevcut gençlik merkezlerimizde başladı. Yeni merkezlerimizde yer alacak. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençleri hayata en güzel şekilde hazırlama adına çalışmalarımız yeni dönemde de yoğun bir şekilde devam edecek.”

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Dulkadiroğlu’na 2 Yeni Gençlik Merkezi!
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