Emniyet Müdürü Cebeloğlu’dan yeni yıl mesajı

Cebeloğlu mesajında şunları kaydetti;

“2022 yılına girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü olarak aynı şevk ve azimle, zaman mefhumu gözetmeksizin, enerjimizi ilimiz ve ülkemizde emniyet ve asayişin en üst seviyede sağlanması için kullanarak, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Hizmetin en iyisine layık siz değerli vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yeni yılda da 24 saat görevimizin başında olduğumuzu ifade etmek isterim.

Meydana gelebilecek her türlü olayın önlenmesinde sizlerin vereceği destekle suç ve suçluyla mücadelemiz etkin bir şekilde devam edecektir. Şüphesiz bu mücadeledeki en büyük gücümüz ve motivasyon kaynağımız vatandaşlarımızın bizlere verdiği ve de vereceği destektir.

Bu vesileyle şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize minnetlerimi ifade ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin, Teşkilat mensuplarımızın ve ailelerinin yeni yılını kutlar; yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini dilerim.”