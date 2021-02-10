Fatih Öztürk’ten 12 Şubat Kurtuluş bayramı mesajı

Kahraman şehrin kahraman evlatlarının çete bayramını kutlayan Öztürk şunları kaydetti;

“Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yılını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Ecdadımızın bu topraklarda yazmış olduğu destanın 101. Yılı kutlu olsun.

Çanakkale geçilmez dedirten ecdadımızın o milli ruhu Kahramanmaraş’ta da tecelli etmiştir. Fransız ve Ermenilere şehirn geçilmez olduğunu göstermişlerdir. Düşmana 101 yıl önce geçit vermeyen kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Kahraman şehrin kahraman evlatlarının çete bayramı kutlu olsun.”