Fırat Görgel Kahramanmaraş için projelerini açıkladı!

Görgel; “Birlikte üretip birlikte yöneteceğiz” vurgusu yaptı.

Mehmet Akif Ersoy Kültür merkezinde gerçekleşen proje tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar, önceki dönem Milletvekilleri ve belediye başkanları, teşkilat üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından başlayan Proje Tanıtım Toplantısında Yükselen Kahramanmaraş temasıyla hazırlanan kısa tanıtımın filminin ardından kürsüye gelen AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel hayatının en heyecanlı konuşmasını yaptığını söyledi.

Görgel; “Binlerce yıllık medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehrimizi, bünyesinde barındırdığı her özelliğiyle şehirlerin gıpta ile baktığı bir şehir haline getirecek ve sadece kendimizle yarıştıracak boyuta ulaştıracağız. Nasıl mı yapacağız? Tabi ki genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, çocuğuyla, bu şehrin evlatlarıyla, yani hep birlikte yapacağız. Birlikte üretip, birlikte yöneteceğiz. Takdir edersiniz ki 11 ilçemizin tamamında 5 yıl boyunca uygulayacağımız projeleri A’dan Z’ye hepsini ifade etmemiz pek mümkün değil. Çünkü hayallerimiz büyük ve işimiz vaktimizden çok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1994’te temelleri atılmış, bir marka haline gelmiş AK Parti belediyeciliğini Türkiye Yüzyılı vizyonu ile harmanlayacağız” dedi.

5 YIL SONRAKİ KAHRAMANMARAŞ GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNE GELDİĞİNDE ÇOK HEYECANLANACAKSINIZ

Konuşmasının başlarında, “Kahramanmaraş’ımızı; katılımcı, ulaşılabilir, şeffaf, hesap verebilir, duyarlı ve kapsamlı bir belediyecilik anlayışı ile yöneteceğiz” diyen Görgel; “Ben bu projeleri anlattığımda 5 yıl sonraki Kahramanmaraş gözünüzün önüne geldiğinde çok heyecanlanacaksınız. Burası bir deprem şehri bazı planlarımızı da ona göre yapacağız. Ayağı yere basan projeler yapmayı ekibimizle birlikte daha doğru buluyoruz. 5 yıl içerisinde Kahramanmaraş’ı hem sosyal belediyecilik anlamında farklı yapacağımız projelerle çeşitlendirmemiz hem de sonraki yıllara daha yaşanılabilir bir Kahramanmaraş bırakmamız gerekiyor. Yol, toplu ulaşım, imar, altyapı, kültür, turizm, sosyal hizmet noktasında yapılanları revize edeceğiz. Yapılmamış olanları da hızla şehrimize kazandıracağız” dedi.

AFET BİRİMİMİZİ BELEDİYEMİZE KAZANDIRACAĞIZ

İşte Görgel’in şehri ayağa kaldıracak proje planları; “Depremle ilgili olarak kısa zaman içerisinde afet birimimizi kurmamız gerekiyor. Afet birimimizi belediyemize kazandıracağız. Bu afet birimimiz sadece şehrimizde görev yapmayacak. Diğer afetlerde de ülkemize hizmet edecek. Deprem felaketinden muhtarlıklarımız da çok etkilendi. Onlara da destek vereceğiz. Deprem sonrası konut yapımında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız hummalı bir çalışmanın içerisinde. Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal konut yapımı bizim önceliklerimizden birisi olacak. Buradaki amacımız deprem nedeniyle fiyat artışından etkilenen kiracılarımızı ev sahibi yapmayı planlıyoruz. Sanayi bölgelerimizde bazı sıkıntılar oldu. Orada da sanayi ve teknoloji bakanlığımız hızla çalışmaya girdi. Bizde sanayi bölgelerimizde bu çalışmaların koordinasyon görevini yapacağız. Orada yeni sanayi sitemizi altyapısıyla, üst yapısıyla, dükkanlarıyla, iş yerleriyle dört dörtlük hale getirmiş olacağız. Sanayi sitelerimiz ile ilgili olarak planlarımızı yaptık. Hızla yeni sanayi sitesindeki iş yerlerinin çalışmaları başlayacak.

1-1,5 SENE İÇERİSİNDE HERHANGİ BİR ALTYAPI PROBLEMİ KALMAYACAK

Büyükşehrimizin başlattığı altyapıyla ilgili çalışmalar var. Biz göreve geldikten sonra Kahramanmaraş’ta 1-1.5 sene içerisinde altyapıyla alakalı herhangi bir problemin kalmaması için o çalışmaları hemen hızlıca bitireceğiz. Yollarımızda çok ciddi manada bozulmalar oldu. Yollarımızın hızla altyapı çalışmalarını tamiratlarını çok kısa zaman içerisinde yapmış olacağız. Deprem bizim önceliğimiz olacak. Anma programları, organizasyonlar yapacağız. İnşallah yapacağımız her faaliyette de depremi unutmadan yapacağız.

7 BİNDEN FAZLA KONUT YAPACAĞIZ

Rezerv alanlarımızı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla ortak yürütüyoruz. Koordinasyon görevini de bizler yapıyoruz. Doğukentimiz de, Güneşevlerimiz de rezerv alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte belirleniyor. İnşallah ona Güneşli Kocabaş Sitemizin bulunduğu alanı da eklemiş olduk. Orada devletimizle birlikte 7 binden fazla konut yapacağız. Sosyal konutla oraları daha da canlandıracağız. Azerbeycan Mahallemizde, üniversitemizin Bahçelievler Kampüsü’müzde, Valilik Meydanımızda, Trabzon Caddemizde, Yusuflar Mahallemizde, yeni sanayi sitemizde, buraların tamamında rezerv alan olarak ilan edilmiş yerlerimiz var. Bunları hızlıca bitireceğiz. İnşallah altyapısıyla, üst yapısıyla tertemiz Kahramanmaraş haline getireceğiz. Tarihi yapılarımızda depremde çok zarar gördü. Bunlarında hızla koordinasyonunu yapıyoruz. Hem ilçe belediyemiz hem de bizler hızlıca tarihi konaklarımızı yenileyeceğiz. Memleketimizin, hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Kapıçam Mezarlığımızda bir camii eksikliğimiz ve cenaze işleri için eksiklik olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle 6 Şubat Şehitler Camii’ni Kapıçam Mezarlığı’na yapacağız.

UYGUN OLMAYAN ALANLAR SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

Kahramanmaraş’ta depremden sonra ‘uygun olmayan alanlar’ isminde bir problem ortaya çıktı. İnşallah biz bu sorunu çözeceğiz. Öncelikle alınan bir rapor var, bu rapor Kahramanmaraş’ın uygun olmayan alan olarak gösterilen yerlerinden fay hattı geçtiğine dair bir rapor. Biz bu raporu hem Bakanımız hem milletvekillerimiz hem de büyükşehir belediye başkanımızla değerlendirdiğimizde bu raporun çok yeterli olmadığını gördük. Büyükşehir Belediye Başkanımız öncülüğünde yeni bir rapor çalışması yapıldı. O raporda uygun olmayan alan olarak gösterilen yerlerin uygun olmayan alan statüsünde olmadığı tespit edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın elinde 2 farklı rapor olmuş oldu. Bir uygun olmayan alan olarak belirtilen yerler, bir de uygun olmayan alanın olmadığına dair rapor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız bir heyet kurdu. İnşallah biz bu işi çok kıs zaman içerisinde çözüyorum, çözeceğiz. Kimse merak etmesin. Bu memleketin hiçbir evladı, bu depremden dolayı hiçbir mağduriyet yaşamayacak. Buna ne Cumhurbaşkanımız izin verir ne bizler izin veririz. Bu sorunu ortadan kaldıracağımıza dair her kardeşimizin müsterih olması gerekiyor. Buna buradan söz veriyorum.

SOSYAL DAYANIŞMA MERKEZİ PROJEMİZİ HEMEN İNŞA EDECEĞİZ

Belediyelerin çalışmaları ulaşım, altyapı ve imar noktasındadır. Ancak biz 6 Şubat’ta bu toprakların görmüş olduğu en büyük afeti yaşamış şehiriz. Bu şehrin evlatları bu depreme maruz kalmış insanlar. Bu şehirde farklı bir psikoloji var. Bu psikolojik izleri de asgari dereceye indirebilmek, gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak amacıyla sosyal belediyecilik projelerimiz var. Sosyal belediyecilik anlamında bunu bir çatı üzerinde birleştirmeyi düşünüyoruz. O yüzden çatı merkezimiz olarak sosyal dayanışma merkezimizi hemen inşa edeceğiz. Burada sosyal dayanışma merkezlerimizde talep görüşme odaları, sosyal market, sosyal yardım deposu, kişisel bakım alanları ve çalışma ofislerimiz olacak. Buralarda sosyal yardım başvurularımızı alacağız. Sosyal inceleme uzmanları ile hane ziyaretleri yapılacak. Psikososyal destek hizmetleri verilecek. Aile ihtiyaçları ve evsiz sokakta yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bu dayanışma merkezimizin bünyesinde yürüteceğiz. Bunun altında kadın dayanışma, gençlik dayanışma, çocuk dayanışma ve engelli dayanışma olacak. Buraya bağlı huzur lokalleri ve kreşlerimiz olacak. Kadın kooperatiflerimize malzeme, ürün desteği vermeyi düşünüyoruz. Mobil sağlık araçları ile kanser tarama faaliyetleri yapmayı düşünüyoruz. Yeni doğum yapmış annelerimize ve gebelerimize ulaşımı 1 yıl ücretsiz yapıyoruz. Gençlik dayanışma merkezimizi faal olarak kullanacağız. İçerisinde kafeteryaları, hobi atölyelerinin, sanat atölyelerinin, üniversite hazırlık merkezlerimizin de olduğu gençlik dayanışma merkezlerimizi şehrimize kazandırıyoruz. Çocuk dayanışma merkezlerimiz kreşten farklı. Belirli bir süre ailelerin çocuklarını bırakabilecekleri merkezler yapacağız. Buraları çocuklarımızın kendilerini iyi yetiştirebileceği alanlar olarak tanzim edeceğiz. Her ilçemize bunları mutlaka yapmış olacağız. Engelli kardeşlerimiz evlerinden çıkararak sosyal hayatlarına katkı sağlamayı planlıyoruz. Zihinsel, görme ve işitme engellilerimizin belirli sürelerde ailelerin bırakabilecekleri şekilde dizayn edeceğiz. Buralarda da beceri geliştirme atölyelerimiz, buralarda da fiziksel gelişim, müzik gibi kapalı atölyelerimiz olacak. Huzur lokali çok rağbet gören bir faaliyetimiz. Çünkü şu anda benzerleri var. Bunu çeşitlendiriyoruz. Şehrin her tarafına yaymayı planlıyoruz. İnşallah yaşlılarımız buralarda çeşitli organizasyonlar yapacak. Kısa mesafeli turlarla onları gezdireceğiz. Oyun ve spor aktiviteleri yapacağız. Onların sosyal hayata daha rahat bağlanmaları noktasında yanlarında olacağız.

İHTİYAÇ OLAN MAHALLELERİMİZE KREŞ AÇACAĞIZ

Kreşleri olabildiğince bu dönem fazla yapıyoruz. Çünkü sahadan aldığımız taleplerden birisi kreşlerimiz. Uygun olan her mahallemize, ihtiyaç olan her mahallemize yapmayı planlıyoruz. Her il merkezimizde hem de ilçe merkezimizde yapmayı istediğimiz faaliyetlerimizden bir tanesi. Önemli projelerimizden bir tanesi çocuk köyümüz. Şehrimizin en işlek noktalarından bir tanesine çocuk köyümüzü kazandıracağız. Burası biraz daha nitelikli bir yer olacak. İçerisinde macera adası, lazer alanı, müzik odası, bowling salonu, akülü araba parkuru, orta oyunu ve tiyatro alanı ve daha birçok şeyin olduğu çocuk köyümüzü de şehrimize kazandıracağız.

HASTANE YATAK SAYIMIZ 2606’YA ÇIKACAK

Bu dönemde belediyemizin sağlık hizmetleri anlamında da varlığını hissettirmesini istiyoruz. Mobil sağlık aracımızla kırsal mahallelerimizde özellikle sağlık taramaları yapacağız. Oralarda diş muayeneleri, göz muayeneleri, kadınlarımız için kanser taramaları yapacağız. Şehrimizdeki sağlık çalışmalarını sağlık bakanlığımızla birlikte yürütüyoruz. Yeni sağlık merkezlerini Kahramanmaraş’a kazandırma noktasında önemli gayretlerimiz var. İnşallah 600 yataklı Necip Fazıl Kısakürek Hastanemizin yanına yaptığımız yeni bloğumuzu Eylül ayında hizmete alacağız. 400 yataklı acil durum hastanemizde Mayıs-Haziran gibi hizmete açılacak. 120 yataklı Türkoğlu, 50 yataklı Nurhak, 150 yataklı Afşin, 20 yataklı Ekinözü Hastanemizin de çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş için vizyon projelerimizden bir tanesi Önsen Şehir Hastanesi. Kahramanmaraş Şehir Hastanesi’nin yapım ihalesini de bu ay içerisinde yapmayı planlıyoruz. Kahramanmaraş’ta deprem öncesi 1055 olan yatak sayısını 2606’ya çıkartıyoruz.

UYGUN FİYATLI KAFETERYALAR YAPACAĞIZ

Sahada gezerken gençlerimiz kafeteryalarda satılan kahve fiyatlarını çok pahalı olmasından bahsettiler. Bizde şehrin birçok noktasına gençlerimizin daha uygun fiyatlarla faydalanabileceği büfe tarzında kendi değerlerimize uygun kafeteryalar, büfeler yapacağız. Buradan gençlerimiz kahvelerini, keklerini, pastalarını daha uygun fiyatlara temin edebilecekler. Buraya vereceğimiz ismi de Kahramanmaraş’taki gençlerimizle beraber vereceğiz. Hızlı bir şekilde e-spor merkezimizi de şehrimize kazandırıyoruz.

ŞEHRİMİZİN BELİRLİ NOKTALARINA SOSYAL MARKETLER AÇACAĞIZ

Evde sağlık ve sosyal hizmeti biraz daha genişletiyoruz. Buralarda hane temizliğinin yanında yemek yardımı, mutfak alışverişi, kişisel bakım ve sağlık hizmetlerini bu dönemde yaşlılarımıza sunacağız. Sosyal yardım sistemimizi yapay zekâ ile buluşturuyoruz. Yapay zeka ile karar mekanizmasını işleteceğiz. Bununla birlikte herhangi bir ayrıma uğramayan bir sistem işletilmiş olacak. İhtiyaç sahibi kardeşlerimiz düğün, nişan ve organizasyonlarda bazı sıkıntılar yaşadığı yönünde sahadan talep alıyorduk. İnşallah bununla birlikte kısa vadede düğün ve nişanlarını gerçekleştirebileceklerini salonları şehrimize kazandıracağız. Yakınları hastanelerde olan vatandaşlarımızın gerçekten zorluk gerçekten zorluk çektiğini gördük. Refakatçi misafirhanemizi bu dönemde şehrimize kazandıracağız. Yapmadığımız her hizmeti sonrasında bizden hesabını bizden sorabilirsiniz. Şehrimizin belirli noktalarına sosyal marketler açıyoruz. Sosyal markete ulaşamayan vatandaşlarımız içinde e-sosyal marketi hizmete alıyoruz. Halk ekmek rağbet gören faaliyetlerimizden bir tanesi. Burada çeşitliliği biraz artırmamız gerekiyor. Çölyak, şeker vb. hastalıkları olan vatandaşlarımız için özel ekmeklerin buralarda üretilmesini sağlayacağız. Halk ekmek büfelerimizin daha ulaşılabilir olmasını bu dönemde sağlayacağız.

EMEKLİLERİMİZE SU ÜCRETLERİNDE İNDİRİM YAPACAĞIZ

Kahramankart bizim bütün hizmetleri aynı kart üzerinde birleştirmek istediğimiz bir sistem. Şu anda da var. Biz bu Kahramankart ile sosyal yardımı, sosyal marketi, nakdi yardımı, toplu ulaşımı, sosyal tesislerden yararlanmayı, alışverişi inşallah Kahramankart’ta birleştireceğiz. Emeklilerimizin bizden beklentileri var. Emeklilerimizin su ücretlerinde indirim yapacağız. Emeklilerimize toplu ulaşımda belirli saatlerde onlara ücretsiz hale getireceğiz. Vatandaşlarımıza otogar ve hastane arasında servis imkanı ortaya çıkartacağız. Öğrencilerimizin toplu taşıma ücretlerini tam biletin yüzde 50 oranına endeksleyeceğiz.

YOL VE KÖPRÜLÜ KAVŞAK PROJELERİ

Şehrimiz büyüyor, bazı yol projelerimiz olacak. Kahramanmaraş’ı çevreleyen, Kahramanmaraş çevreyolunu hayata geçirmeyi planlıyoruz. Uzun vadede Kahramanmaraş’ı çevreleyen çevreyolunu Kahramanmaraş’a kazandıracağız. Kahramanmaraş’a güney çevreyolu üzerinde bir köprü projemiz var. Bu köprüyü yaptıktan sonrada bu bölge cazibe alanı haline gelmiş olacak. Burada rekreasyon alanlarıyla, konutlarıyla farklı bir şehir meydana getirmeyi planlıyoruz. Önsen’e yapılacak hastane ve konutlarla birlikte bu köprü bir ihtiyaç haline geldi. Odun Ambarı’ndan havaalanına yapacağımız yeni yol ile Arsan ve Madalyalı Kavşak’taki trafik yoğunluğunu azaltmayı planlıyoruz. Sanayi kavşağında mutlaka yeni bir kavşak projemiz var. Orada köprülü kavşak planlamasını hemen hayata geçirmeyi planlıyoruz. Havaalanı ve Adana Yolu arasındaki yola bir yonca kavşak yapmayı planlıyoruz. Bununla beraber trafik akışını kolaylaştıracağız. Adana yönüne çıkış vermiş olacağız. Havaalanı yolunun yapımına Önsen Yolu tamamen tamamlandıktan sonra başlayacağız. Kavşağın bitmesiyle birlikte Gaziantep Yolundaki trafik Adana yoluna ilerlediğinden şehir içi trafiğimizde yükü azaltmış olacağız. Madalyalı kavşağımızda çok ciddi manada bir sıkıntı var, Karayollarımızla bunu görüştük. Madalyalı kavşak düzenlememizi de bu dönem içerisinde mutlaka hayata geçireceğiz. TOKİ kanalıyla şehrimizin birçok noktasında evler yapılıyor, konutlar yapılıyor. Buraların altyapı ve üstyapı hizmetlerini hem ulaştırma bakanlığımızla hem AFAD hem de bizler tarafından yapılıyor. Ferhuş-Karacasu Konutları, Ağyar Toplu Konutları, Önsen Toplu Konutları inşallah buraları sıcak karışım asfaltla beraber yeni yollarını açmış ve düzenlemiş olacağız. Sümbüllü Kavşağını, Kayseri Yolu’na bağlama noktasında çalışmalarımızı yapıyoruz. Sümbüllü Yolu’na bağlantı yolu ve kavşak yapacağız. Kayseri Yolu’na bağlayacağız ve bu sayede Ağcalı Kavşağı’ndaki trafik yoğunluğunu azaltmış olacağız. Tekerek Yolunu da direk Kayseri Yolu’na bağlamış olacağız. Ahırdağ Caddesi’nde de kavşak planlamamız var. Büyükşehir Belediyemiz Tevfik Kadıoğlu Bulvarı’nda aşağıda olan çalışmayı bitirdi. İnşallah biz Büğlek tarafında da kavşak çalışmamızı bu dönem içerisinde yapacağız. Bu dönem içerisinde yapacağımız üst geçitler var. Gaziantep-Kayseri istikametinde bazı yerlerdeki trafik yoğunluğundan dolayı bazı yerlere üst geçitler yapmayı planlıyoruz. Tevfik Kadıoğlu Kavşağı’nda da yaya güvenliğinin sıkıntılı olduğunu düşünüyoruz. Oraya da üst geçit planlamamız var. Tekke dönüşüm projesi kapsamında Tekke, Kale, Ulu Camii Meydanı arasında Tekke-Orman Dairesi- Odun Ambarı Kavşağı’ndan Önsen Yolu’na kadar yeni bir yol açmayı planlıyoruz. Türkiye’nin en büyük bisiklet yolunu yapmayı planlıyoruz. Şu anda 26 kilometrelik bir yol var. Bu güzergahta çok müsait bir yol. DSİ’mizle de görüşüyoruz. Bu yolu yaptığımızda 26 kilometrelik bisiklet yolunu şehrimize kazandırmış olacağız. Bu planlama 89 kilometre 7 adet kavşak içeriyor. Burada sadece biz değil, belediyemizin kaynaklarını doğru kullanmamız gerekiyor. Hem bakanlıklarımız hem de belediyemiz kaynakları ile bunları yürüteceğiz. Şehrimize bu dönem içerisinde bu yolları kazandırmaya çalışacağız. Şehrimiz için büyük eksiklik olduğunu düşündüğümüz sürücü eğitim pistini şehrimize kazandıracağız. Şehrimizde kısa zaman içerisinde çözülebilecek yamaymış, kanalizasyonmuş çok şikayetler alıyoruz. Bunlara müdahale için acil yol ve kaldırım birimi kuracağız. Buraya inşallah ekipler tahsis edeceğiz.

KAHRAMANMARAŞ’I TURİZM DESTİNASYONUNA EKLETECEĞİZ

Kültür ve turizm anlamında önemli işlerimiz olacak. Öncelikle bir master planı hazırlayacağız. Tarihi, turistik ve doğal güzellik sahibi alanlarımızın rotalarını dijital ortama taşıyacağız. Kahramanmaraş’ımızı Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destinasyonuna dahil edeceğiz. Kahramanmaraş’ın en büyük eksiklerinden bir tanesi olan kongre merkezini şehrimize kazandıracağız. Kültür Bakanlığımızla görüşüyoruz. Kahramanmaraş Tanıtım Vakfı kuracağız. Kahramanmaraş’a çok nitelikli bir 6 Şubat Müzesi yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda Etnografya Müzemizi de yenileyeceğiz. Germanica Bölgesi bizim en önem verdiğimiz çalışmalarımızdan bir tanesi. Dulkadiroğlu, Namık Kemal, Kanuni, Bağlarbaşı, Arslanbey ve Şeyh Adil Mahallelerimizi ilgilendiriyor. Burada tarihi kalıntıların bir an önce tespit edilmesini sağlıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla koordineli bir şekilde yürüteceğiz. Tespit edilen yerlerde cafe, restoran, butik otel gibi donatılarla burayı zenginleştirmek istiyoruz. Yedikuyular çok güzel bir yer haline geldi. Yedikuyular da bizde günübirlik vatandaşlarımızın konaklayabileceği tesisler kazandırmak istiyoruz. Günübirlik tesisimizi orada yapacağız. Özel sektörümüzle birlikte içerisinde konferans salonumuzun olacağı otelimizi kazandıracağız. Ilıca termal turizmle en önemli potansiyellerden bir tanesi. Burayı çok farklı bir yer haline getirmeye çalışıyoruz. Bu gayretimiz devam edecek. Büyükşehir belediyesi olarak yol ile yapılması gereken her türlü eksikliği tamamlayacağız. Ilıcamıza termal oteli bu dönem içerisinde mutlaka kazandırıyoruz.

KÜLTÜR, SANAT VE GASTRONOMİ SOKAĞI YAPACAĞIZ

Kahramanmaraş’ımız aynı zamanda gastronomi ile de ünlü bir şehir. Eski Kahramanmaraş olarak nitelendirdiğimiz yerde kültür, sanat ve gastronomi sokağı yapıyoruz. Oymacılık, bakırcılık gibi zanaatların olduğu bir sokak yapacağız. Dulkadiroğlu Belediyemizle birlikte bu sokağı Kahramanmaraş’ımıza kazandırmış olacağız. UNESCO yaratıcı şehirler ağına Kahramanmaraş’ı bu dönemde sokmayı planlıyoruz. Ulusal Kültür ve Edebiyat Günlerimizin burada düzenlenmesi açısından çalışmalarımız olacak. Kahramanmaraş Kurtuluş Filmini de bu dönem içerisinde Kahramanmaraş’ta yapacağız. Geleneksel Ağustos Fuarımızı bu dönemde yeniden yenileyerek yapacağız. Doğa turizmi açısından Fırnız’da, Döngel’de, Andırın Kanlıböğet’te, Küçükcerit, Aksu Gözü’nde çalışmalarımız olacak. Ekinözü’nde içmeleri farklı planlıyoruz. Depremde içmeler hasar gördü. Bu bölgeyi yeniden ve farklı bir konseptte Ekinözü’müzü kazandıracağız. Afşin Tanır Çoban Çeşmesi’nde, Elbistan’da Pınarbaşı’nda önemli işler yapacağız. Bu bölgeyi yenilemeye ve daha güzel hale getirmeye çalışacağız. Nurhak Göksu Çayı’nda, Pazarcık Evri Göleti’nde, Göksun’da Mehmet Bey’de, Dulkadiroğlu’nda Çataloluk’ta, doğa turizmi anlamında buraları yenileyeceğiz. Buraları şehir turizmine kazandıracağız. Şu anda 21 adet yürüyüş rotamız var. Bunları zenginleştiriyoruz, sayısını artıracağız. Vatandaşlarımızın turizmi anlamında daha nitelikli hizmet görmeleri anlamında yeni yürüyüş rotalarını Kahramanmaraş’ımıza kazandıracağız. Ankara Hamamönü’nde Kahramanmaraş Evimiz var. Buranın içerisinde yenilikler yapıyoruz.

ŞEHRİMİZİN HER NOKTASINA KÜTÜPHANE YAPACAĞIZ

Kahramanmaraş’ımızın en önemli eksiklerinden bir tanesi kütüphane. Şehrimizin her noktasına yapacağız. Büyük kütüphaneler yapacağız. Biraz daha küçük kütüphanelerde yapacağız. Bu dönem içerisine bütün ilçelerimizde kütüphane yapmayı planlıyoruz. Mesleki eğitim ve istihdam merkezleri açıyoruz. Genç girişimcilerimiz için ücretsiz paylaşımlı ofisler olacak. Teknik destek hizmeti vereceğiz. Alanında uzman kişiler tarafından meslek tanıtım günleri düzenleyeceğiz. İş dünyamızın ihtiyaçlarına göre eğitimler verilecek. Bilim, Etüt ve Deney Merkezi yapacağız. Prototip Atölyeleri kuracağız. Su fabrikamızı Kahramanmaraş’ımıza kazandıracağız. Kurtuluş Mahallesi’ndeki İstiklal İlkokulu’nu tarihi misyonuna uygun bir şekilde eğitim müzesi haline getireceğiz. Başarı teşvik programları düzenleyeceğiz. Başarılı öğrencilerimizin lise ve üniversite sınavlarına giriş ücretlerini biz ödeyeceğiz.

YENİ DÖNEM İÇERİSİNDE STADYUMU YAPACAĞIZ

Söz veriyoruz, yeni dönem içerisinde stadyumumuzu yapacağız. Ben bu şehirde yıllarca futbol oynadım. Amatör futboldan da çok sayıda tanıdığım var. Buraya dört dörtlük bir stadyum kazandırmamız gerekiyor. Bu dönem içerisinde stadyumumuzu yapıyoruz. Olimpik yüzme havuzu da şehrimizin bir eksiği, şehrimize kazandıracağız. İlçelerimize yarı olimpik yüzme havuzları yapacağız. Şehrimizde şampiyon sporcu geliştirme merkezini yapacağız. Takımlarımızın kamp yapabileceği Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni bu dönem içerisinde şehrimize kazandıracağız. Bu şehrin takımını Süper Lig yolunda hedefine koşturacağız.

KAHRAMANMARAŞ’TA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI YÜZDE 100 ELEKTRİKLİYE DÖNDÜRECEĞİZ

Çevre koruma master planını hazırlayacağız. Yamaçtepe Rekreasyon Alanı projemizi hayata geçireceğiz. Yeşilgöz’de 2.etap çalışmalarına başlıyoruz. Burayı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Pınarbaşı’nı çok farklı bir yer haline getireceğiz. Köseli’de kuracağımız yeni bir yaşam alanı ile burada rekreasyon alanı ve sosyal tesis inşa edeceğiz. Aksu’ya arıtma tesisi kuracağız. Çevresini de yemyeşil rekreasyon alanı ile yeşillendireceğiz. Atık su arıtma tesisi anlamında da bu dönem önemli işler yapacağız. Kuzey ilçelerimize hizmet edecek katı atık tesisimizi de bu dönem içerisinde yapmayı planlıyoruz. Sahipsiz hayvanlarımızla ilgili de çok önemli projelerimiz var. Atık gıdaları mamaya dönüştürerek sevimli dostlarımıza destek olacağız. 100 megavat hedeflediğimiz enerji projelerimiz var. İlk olarak 5 megavat olarak hesapladığımız güneş enerjimizi faaliyete geçireceğiz. Biz uzun vadede Kahramanmaraş’ta tüm toplu taşıma araçlarını yüzde yüz elektrikliye döndürmek istiyoruz.

KAHRAMANMARAŞ’A TÜRKİYE’NİN EN İYİ HAL MERKEZİNİ KAZANDIRACAĞIZ

Kahramanmaraş’a Türkiye’nin en iyi hal kompleksini kazandıracağız. İçerisinde yaş meyve hali, kuru gıda, et, balık, gıda toptancıları ve tüm sosyal donatılar bulunacak. Balık pazarımızı en kısa sürede inşa edip, vatandaşımızın ve balık pazarındaki esnafımızın hizmetine sunacağız. Canlı hayvan borsamızı genişleteceğiz. Gübre üretim tesisi yapacağız. İlk elden doğal ürünler pazarı yapacağız. Akıllı köy projesi yapacağız. Kadın istihdamını buralarda destekleyeceğiz. İnternet altyapılarını oluşturacağız. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yem desteğinde bulunacağız. Hayvan kliniğimizi bu dönem açıyoruz. Sahipli ve sahipsiz bütün hayvanlarımıza hizmet verecek. Bu dönem sokak hayvanı problemimiz ortadan kalkacak.

KAHRAMANMARAŞ’IN 50 YILINI İNŞA EDECEĞİZ

İmar ve şehircilik anlamında master planımızı yapıyoruz. Kahramanmaraş’ımızın 50 yılını inşa edeceğiz. Kahramanmaraş’ımız Gazi Kışlasıyla birlikte farklı bir yaşam alanına kavuşmuş olacak. Burayı çok farklı bir yaşam yeri haline getireceğiz. Ulu Cami’mizde hem esnaflarımızdan hem de vatandaşlarımızdan çok ciddi şikayetler alıyoruz. Bizim belirlediğimiz 4 çalışma var. Alternatiflerini artırabiliriz. Burada Tekke Kentsel Dönüşü’mü de içine alarak bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Kentsel dönüşüme çok önem vereceğiz. Eski mahallelerimizin daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması gerekiyor. Birçok mahallemizde kentsel dönüşümü daha etkin hale getireceğiz. Her ilçemize kent meydanı yapacağız. Şehrimizin giriş ve çıkışlarında tanıtım ve dinlenme merkezleri yapacağız. Dulkadiroğlu Belediyemizle beraber Kahramanlık Yolu inşa edeceğiz. STK’larımızla ortak çalışarak kent estetiğine önem vereceğiz. Şehrimizdeki prestij caddelerini genişleteceğiz. Her ilçemize prestij caddesi yapacağız. Yatay mimariye çalışmamız gerekiyor. Şehrimizi yatay mimari noktasında geliştireceğiz. Kapalı otopark, yeraltı otoparkı, çelik yapılı tam otomatik otoparkları şehrimize kazandıracağız. Altyapı master planımızı da bu dönem yapıyoruz. İçme suyu projelerimiz var. İsale hattı projelerimiz olacak.

‘KAHRAMANRAY’ PROJESİ BU DÖNEMDE HAYATA GEÇECEK

Toplu taşımada araç sayımızı mutlaka artıracağız. Toplu taşıma ağına yeni güzergahlar ekleyeceğiz. Otopark girişinde ilk 15 dakikayı ücretsiz hale getiriyoruz. Akıllı trafik sistemini bu dönem içerisinde hayata geçiriyoruz. Yapay zeka ile bunu destekleyeceğiz. ‘Kahramanray’ projesini bu dönemde yapacağız. Bu şehrin hafif raylı taşıma sistemi ile tanışmasını istiyoruz. Etap etap yapacağız. Bizler başlamış oluruz, bizden sonraki gelecek belediye başkanlarımız da şehrin her tarafını hafif raylı sistemle sarmış olur. Üniversiteden otogara, otogardan Necip Fazıl Hastanesi’ne etap etap geliştireceğimiz ‘Kahramanray’ projesini bu dönem gerçekleştireceğiz. Bazı ilçelerimizin otogar ihtiyacı var. İlçelerimizin otogar ihtiyacını da bu dönemde gidermiş olacağız.

PROJELERİMİZİN TOPLAM DEĞERİ 23 MİLYAR TL

İlçelerimize Pazar yerleri kuracağız. Taziye evlerini mutlaka hayata geçireceğiz. Mezarlık düzenlemelerini yapacağız. Sıcak asfaltla tanışmamış hiçbir grup yolumuz kalmayacak. ‘Bir fikrim var’ projesi bizim saha çalışmalarında çok faydalandığımız bir proje oldu. Projelerimizin bir kısmını da bu sistemden elde ettik. Büyükşehir belediyemize de bu projemizi taşımış olacağız. İstişare kültürünü daha ileriye taşımak istiyoruz. Yapacağımız projelerin toplam değeri 23 milyar TL.

31 MART’TA KAHRAMANMARAŞ BAŞKA BİR SES VERECEKTİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ise; “Depremi yaşamış bu şehirde bugün sizlerle beraber olup, belediye başkanımızın ağzından önümüze ışık tutacak projeleri dinlemenin heyecanı içerisindeyiz. Depremin sene-i devriyesini yaşadık. Vefat eden tüm canlara rahmet diliyoruz. Hep beraber el ele, gönül gönüle milletçe birlik örneği göstererek bu şehri ayağa kaldırmak için gece gündüz gayret gösteriyoruz. 14 ve 28 Mayıs’ta bizleri destekleyen vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar bayrağı bugünlere getirmiş Büyükşehir Belediye Başkanlarımız ki hem Fatih Bey burada hem de Hayrettin Bey buradalar. Fırat Bey ile bu bayrak çok daha yukarılara taşınacaktır. Kahramanmaraş’ın hangi meselesi olsa Cumhur İttifakı paydaşlarıyla bir araya gelip; “Acaba nasıl çözeriz” diye bir enerji ve sinerji oluşturdular. Memleketinin sorunlarını çözmek için çalışan birbirleriyle uyumlu çok az milletvekilleri görürüz. Bir değer birlikteliği ile siyaset yaptığımız Cumhur İttifakı ortaklarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Şimdi bize düşen “Bu şehri nasıl daha iyi noktaya getiririz” noktasında el ele gönül gönüle milletimize anlatmaktır. İnanıyorum ki 31 Mart’ta Kahramanmaraş başka bir ses verecektir” şeklinde konuştu.