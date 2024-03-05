Zeynep Arıkan, “Elbistan’a hak ettiği hizmeti veremediler!”

Arıkan, Kahramanmaraş İttifakı’nın Elbistan Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışında konuştu. Elbistan’ın 6 Şubat’a kadar da 6 Şubat’tan sonra da hak ettiği değeri göremediğini ve sürekli üvey evlat muamelesiyle yönetildiğini belirten Arıkan, Elbistan’ın iyi yönetimle tanışması için 31 Mart’ın en büyük fırsat olduğunu söyledi.

Elbistan’ın, 6 Şubat depremlerinde yüzde 80 oranında bir yıkım yaşadığını hatırlatan Arıkan, şöyle konuştu:

“Elbistanlı hemşehrilerimiz, hizmet alma umuduyla, 23 yıldır mevcut iktidara hep tam destek verdi; ancak hak ettiği hizmeti bir türlü alamadı. 23 yıldır Elbistan’a hak ettiği hizmeti veremeyenlerin yeni dönemde de çıkıp hizmet edeceklerini iddia etmeleri ilginç. Biz, işin ciddiyetinin farkındayız. 6 Şubat depremlerinde Elbistan’da işyerlerinin yüzde 80’ininde yıkım yaşandı. Teslim edilemeyen kalıcı konutlar başlı başına bir problem. Orta hasarlı binalar, uygun olmayan alanlar ve rezerv alanları burada da ciddi bir sorun. Elbistanlı hemşehrilerimiz, kendi imkânlarıyla depremin yaralarını sarmaya çabalarken; termik santralin zehir saçarak, yaraların mikrop kapmasına devam etmesi de Elbistanlı hemşehrilerimiz için bir başka talihsizlik. Çevre kirliliği hat safhada. Katı atık tesisi yok. Bölgede çok ciddi işsizlik sıkıntısı var. Göç ise görmezden gelinen başka bir sorun.”

“31 Mart’ta değişim mümkün!”

Elbistan için de Kahramanmaraş ve diğer ilçeler için de hizmetin önünü açacak değişimin 31 Mart’ta mümkün olduğunu vurgulayan Arıkan, “Değişimin önündeki en büyük engel fikirlerin değişmemesi. Biz, bu fikirleri ve zihniyeti değiştirmek istiyoruz. İstişareye dayalı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı istiyoruz ve bunu vaat ediyoruz. Elbistan için Kahramanmaraş için özellikle kadınlarımızdan, gençlerimizden destek istiyoruz. Beyler nasılsa eşlerinin dediğini yapar. Elbistan’ın gelişmesini, kalkınmasını, büyümesini isteyen hiç kimse karamsar olmasın. 31 Mart’ta değişim mümkün. Elbistanlı hemşehrilerimiz bu sefer Elbistan’a hizmet getirmeyenlere yetki vermeyecek. Elbistan’ın, heba edilecek bir 5 yılı daha yok” ifadelerine yer verdi.

Ateş, “Vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuz var!”

Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında Elbistanlılara seslenen CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, sorumluluklarının bilincinde olduklarını söyledi.

Ateş, “Tarlasını ekemeyen çiftçiye karşı sorumluluğumuz var. Geçim mücadelesi veren memurlara karşı sorumluluğumuz var. İşsiz gençlere karşı sorumluluğumuz var. İş bulamadığı için evlilik hayali dahi kuramayan gençlere karşı sorumluluğumuz var. Bizim tencere kaynatamayan kadınlarımıza karşı sorumluluğumuz var. Annelerimize karşı sorumluluğumuz var. Bizim vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuz var! İşte biz, bunun için yola çıktık. İşte sizden 31 Mart’ta Elbistan adayımız sayın Erkan Gürbüz’e Büyükşehir adayımız sayın Zeynep Özbaş Arıkan’a ve diğer ilçelerimizdeki adaylarımıza oy istiyoruz” şeklinde konuştu.