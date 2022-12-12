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Fuarın gözdesi Kahramanmaraş oldu!

Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de 16’ncısı düzenlenen Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’nde kurduğu tanıtım standında şehrin yöresel lezzetlerini ve geleneksel el sanatlarını katılımcılarla buluşturdu.

Fuarın gözdesi Kahramanmaraş oldu!

Fuarın gözdesi Kahramanmaraş oldu!

Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de 16’ncısı düzenlenen Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’nde kurduğu tanıtım standında şehrin yöresel lezzetlerini ve geleneksel el sanatlarını katılımcılarla buluşturdu.

12 Aralık 2022 Pazartesi 12:36

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; şehrin yöresel lezzetlerini, coğrafi tescilli ürünlerini, kültürünü ve geleneksel el sanatlarını tanıtıcı faaliyetlerini sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde İzmir’de düzenlenen 16. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’nde kurulan tanıtım standında Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetleri ve geleneksel el sanatları misafirlerle buluşturuldu. Sim sırma, oyma sandık ve yemeni gibi kültürel öğelerin yanı sıra tarhana, fıstık ezmesi, kırmızı biber gibi yöresel lezzetler misafirlerin ilgi odağı oldu. Stantta kurulan led ekranlarda Kahramanmaraş’ın tarihi ve turistik mekânlarını tanıtıcı videolar da katılımcılara izletildi. Toplamda 3 gün süren 16. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’nde binlerce katılımcı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret ederek şehrin geleneksel el sanatlarını tanıma ve yöresel lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

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Fuarın Gözdesi Kahramanmaraş Oldu!
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