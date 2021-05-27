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Gaziantep Üniversitesi sağlık hizmet kolunda yetki Sağlık-Sen'de

Gaziantep Üniversite Hastane Şubesi Yönetim Kurulu Şube Başkanı Cuma KERKEZ, 2021 yılında da Yetkinin Sağlık Sen de olduğunu belirterek “ 25 Mayıs 2021 tarihi itibariyle gerçekleştirilen üye sayımı neticesinde 733 üyemizle yine birinci çıktık.

Gaziantep Üniversitesi sağlık hizmet kolunda yetki Sağlık-Sen'de

Gaziantep Üniversitesi sağlık hizmet kolunda yetki Sağlık-Sen'de

Gaziantep Üniversite Hastane Şubesi Yönetim Kurulu Şube Başkanı Cuma KERKEZ, 2021 yılında da Yetkinin Sağlık Sen de olduğunu belirterek “ 25 Mayıs 2021 tarihi itibariyle gerçekleştirilen üye sayımı neticesinde 733 üyemizle yine birinci çıktık.

27 Mayıs 2021 Perşembe 15:33
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Gaziantep Üniversite Hastane Şubesi Yönetim Kurulu Şube Başkanı Cuma Kerkez, 2021 yılında da Yetkinin SAĞLIK-SEN de olduğunu belirterek “ 25 Mayıs 2021 tarihi itibariyle gerçekleştirilen üye sayımı neticesinde 733 üyemizle yine birinci çıktık. Üyelerimizin güvenini boşa çıkarmayarak, yeniden yetkiyi aldık. Katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor saygılar sunuyorum. Biz SAĞLIK-SEN ailesi olarak bu kutlu davada yanımızda duran, bizimle birlikte yürüyen,bize inanan, güvenen, destek olan üyelerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, iş hayatlarında başarılar dilerim.”dedi.

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