Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çöpdemir ve Bilgin, Kahramanmaraş’ta dizi sektörünü ele aldı
Çöpdemir ve Bilgin, Kahramanmaraş’ta dizi...
TRT Çocuk’un Sevilen Kahramanları Miniklerle Buluşmaya Geliyor
TRT Çocuk’un Sevilen Kahramanları Miniklerle...
Yitiksöz Söyleşileri’nin Bu Ayki Konuğu Yunus Develi Olacak
Yitiksöz Söyleşileri’nin Bu Ayki Konuğu...
Evelâhir’in Yeni Sayısı Okurlarla Buluştu
Evelâhir’in Yeni Sayısı Okurlarla Buluştu
Ekinözü’nde Ulaşım Yatırımları Sürüyor
Ekinözü’nde Ulaşım Yatırımları Sürüyor

Güvenç’ten Rektör Bakan’a “Hayırlı Olsun” Ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Güvenç’ten Rektör Bakan’a “Hayırlı Olsun” Ziyareti

Güvenç’ten Rektör Bakan’a “Hayırlı Olsun” Ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

21 Ocak 2023 Cumartesi 11:29

Ziyarette, KİÜ Rektörlüğüne atanması dolayısıyla Prof. Dr. Bakan’ı tebrik eden Güvenç, başarı dileklerini iletti. İstiklal Üniversitesi’nin ilerleyen süreçte daha da büyüyerek gelişeceğine inandığını ifade eden Güvenç, kendilerinin de bu yolda gereken desteği vereceğini dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Rektör Bakan ise Güvenç’e teşekkür etti. Bakan, “Sayın Başkanımızın ziyaretleri ve iyi dilekleri bizim için kıymetli. Üniversitemizin gelişimi için desteklerini yanımızda hissetmek de ayrıca mutluluk verici. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (KMESOB) Başkanı Ahmet Kuybu’nun da eşlik ettiği ziyarette, üniversitenin mevcut durumu ve yeni dönem planlaması hakkında istişarelerde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Güvenç’ten Rektör Bakan’a “Hayırlı Olsun” Ziyareti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör, Miniklerin Karne Heyecanına Ortak Oldu
Başkan Güngör, Miniklerin Karne Heyecanına Ortak Oldu
Çöpdemir ve Bilgin, Kahramanmaraş’ta dizi sektörünü ele aldı
Çöpdemir ve Bilgin, Kahramanmaraş’ta dizi sektörünü ele aldı
Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrenciler, Yüzme Havuzlarını Ücretsiz Kullanacak
Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrenciler, Yüzme Havuzlarını Ücretsiz Kullanacak
KSÜ ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi arasında iş birliği protokolü!
KSÜ ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi arasında iş birliği protokolü!
Kahramanmaraş’ta TARSİM bilgilendirme toplantısı yapıldı!
Kahramanmaraş’ta TARSİM bilgilendirme toplantısı yapıldı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber