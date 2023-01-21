Güvenç’ten Rektör Bakan’a “Hayırlı Olsun” Ziyareti

Ziyarette, KİÜ Rektörlüğüne atanması dolayısıyla Prof. Dr. Bakan’ı tebrik eden Güvenç, başarı dileklerini iletti. İstiklal Üniversitesi’nin ilerleyen süreçte daha da büyüyerek gelişeceğine inandığını ifade eden Güvenç, kendilerinin de bu yolda gereken desteği vereceğini dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Rektör Bakan ise Güvenç’e teşekkür etti. Bakan, “Sayın Başkanımızın ziyaretleri ve iyi dilekleri bizim için kıymetli. Üniversitemizin gelişimi için desteklerini yanımızda hissetmek de ayrıca mutluluk verici. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (KMESOB) Başkanı Ahmet Kuybu’nun da eşlik ettiği ziyarette, üniversitenin mevcut durumu ve yeni dönem planlaması hakkında istişarelerde bulundu.