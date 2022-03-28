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Güzellik uzmanı Ebru Gül: “Güzellik sonsuz olanın sonlu olarak görülmesidir”

Kahramanmaraş’a güzellik katacak Ebru Gül Güzellik ve Estetik Merkezi coşkulu bir törenle açıldı.

Güzellik uzmanı Ebru Gül: “Güzellik sonsuz olanın sonlu olarak görülmesidir”

Güzellik uzmanı Ebru Gül: “Güzellik sonsuz olanın sonlu olarak görülmesidir”

Kahramanmaraş’a güzellik katacak Ebru Gül Güzellik ve Estetik Merkezi coşkulu bir törenle açıldı.

28 Mart 2022 Pazartesi 10:48
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Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde hizmet verecek olan Ebru Gül Güzellik ve Estetik Merkezi’nin açılışı coşkuyla yapıldı. Onikişubat belediye başkanı Hanefi Mahçiçek ve Çok sayıda ziyaretçinin katıldığı açılışta güzellik merkezinin kuruluşu ve işleviyle ilgili bilgiler verildi.

Konuşmasına selamlama ile başlayan işletme sahibi Ebru Gül: “Ebru Gül Güzellik ve Estetik Merkezimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Ebru Gül Güzellik ve Estetik Merkezi ailesi olarak bizleri bugünde yalnız bırakmayan siz değerli misafirlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Biz Ebru Gül Güzellik ve Estetik Merkezi olarak profesyonel çalışanlarımızla Kahramanmaraşlılara hizmet vermekten gurur duyuyoruz.

Ebru Gül Güzellik ve Estetik Merkezi olarak içimizde saklı kalan güzelliği ortaya çıkarmayı kendine motto edinerek yola çıkmış bulunmaktayız. Günümüz modern dünyasında güzelliğin yolunun güzellik merkezlerinden geçtiği bilinmektedir. Güzelliğin profesyonel bir iş olduğu tüm dünyada kabul görmekte ve işinin ehli bir güzellik uzmanının bir insanın sadece dış görünüşünü değil aynı zamanda dünyasını değiştirdiği yadsınamaz bir gerçektir. Başkaları tarafından beğenilmek, övülmek ve ayna karşısında güzel görünmek kişilerin psikolojisini ve özgüvenini etkilemektedir. Sosyal ortamlarda kendiyle barışık ve özgüveni yüksek bireyler kendilerini daha rahat ifade edebilmektedir. Dış görünüşünün kötü olduğunu düşünen kişi kendine olan güvenini kaybedebilir ve kendisini dış dünyadan soyutlayabilir. Unutulmamalıdır ki güzellik soyut bir kavramdır ve herkese göre görecelidir. Ancak bilinmelidir ki güzellik sonsuz olanın sonlu olarak görülmesidir.” dedi.

Güzelliğin insanlar tarafından da takdir edildiğini belirten Gül şunları söyledi: “Yapılan araştırmalarda insan üzerindeki ilk izlenimlerinin yüzde 80 oranında kişinin dış görünümü oluşturmaktadır. Bir başka araştırmaya göre özellikle sosyal medyada karşımıza çıkan resimlerde dış görünüş içerenlerin beğenilme oranlarının içermeyenlere göre yüzde 38 daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır.

Tam da bu noktada sonsuz olan güzelliği ön plana çıkarmak için biz Ebru Gül Güzellik ve Estetik Merkezi ailesi olarak güzellik ve estetikle ilgili hemen hemen her alanda hizmet vermekteyiz.

Güzel ve sağlıklı olmanın her bireyin hakkı olduğunu düşünüyor ve adımlarımızı buna göre atıyoruz. Güzellik merkezimizdeki çalışanlarımızı alanında profesyonel kişilerden seçiyor, ürünlerimizi dünyanın seçkin ve önde gelen markalarını kullanıyoruz. İşimizde müşteri memnuniyetini ön planda tutarak daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Modern teknolojiyi ve yenilikleri de göz önünde bulundurarak işimizi aşkla yapmayı kendimize bir borç biliyoruz.

Açılışımızı şereflendirdiğiniz sizlere bir kez daha teşekkür ediyor, sağlıklı ve güzel günler geçirmenizi temenni ediyoruz.”

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Güzellik Uzmanı Ebru Gül: “Güzellik Sonsuz Olanın Sonlu Olarak Görülmesidir”
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