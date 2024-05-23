Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya...

Havacılık Devi Boeing’e Kahramanmaraş İmzası

Dünyanın önde gelen havacılık ve uzay şirketi olan Boeing’in parçaları, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Kahramanmaraş’a kurulan ‘TUSAŞ Havacılık Yapısalları Üretim Tesisi’nde üretiliyor.

Havacılık Devi Boeing’e Kahramanmaraş İmzası

Havacılık Devi Boeing’e Kahramanmaraş İmzası

Dünyanın önde gelen havacılık ve uzay şirketi olan Boeing’in parçaları, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Kahramanmaraş’a kurulan ‘TUSAŞ Havacılık Yapısalları Üretim Tesisi’nde üretiliyor.

23 Mayıs 2024 Perşembe 17:02

6 Şubat’ta yaşanan yıkıcı depremlerin ardından bölgeyi canlandırmak adına Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile iş birliği yaparak yatırım hamlesi başlatan TUSAŞ, geçtiğimiz aylarda açılışı gerçekleştirilen ‘TUSAŞ Havacılık Yapısalları Kahramanmaraş Üretim Tesisi’nde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.


Gelinen süreçte TUSAŞ, tesisinin devam eden çalışmaları ve üretimle ilgili bilgileri paylaşmak üzere toplantı düzenledi. TUSAŞ Kahramanmaraş Tesisleri’nde düzenlenen toplantıya; TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, TUSAŞ Üretim Operasyonları Direktörü Fatih Uysal, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Kahramanmaraş İl Başkanı Rüstem Özen, Kahramanmaraş Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD) Başkanı Sıddık Ciğer ile TSKGV ve TUSAŞ yetkilileri katıldı.


TESİSLE İLGİLİ BİLGİLER PAYLAŞILDI
Toplantıda protokol üyeleri, tesisi gezerek üretim süreçlerini yerinde inceledi. Üretim hatları, kalite kontrol bölümleri ve mühendislik ofislerinde yapılan detaylı incelemelerde, TUSAŞ yetkilileri tarafından yapılan sunumlarla tesisin işleyişi hakkında kapsamlı bilgiler verildi.


“KAHRAMANMARAŞ ARTIK YENİ BİR DÖNEME GİRMİŞTİR”
Toplantıda konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, “Bu tesis, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde hem ekonomik hem de moral açıdan büyük bir öneme sahip. TUSAŞ’ın burada gerçekleştirdiği yatırımlar, bölgenin kalkınması ve halkın geleceğe daha umutla bakması açısından kritik bir rol oynuyor. TUSAŞ’ın yatırım hamlesi, şehrimizin uluslararası düzeyde rekabet edebilir hale gelmesine büyük katkı sağlayacak. Ayrıca bu tesis, Türk mühendisliğinin ve üretim gücünün bir simgesi olacak. Burada üretilen her parça, dünya havacılık sektöründe Türkiye’nin adını gururla temsil edecek. Kahramanmaraş, sanayi ve ticaret alanında bu vizyon proje ile artık yeni bir döneme girmiştir.” dedi.

KAHRAMANMARAŞ HAVACILIK VE UZAY SANAYİ A.Ş. İÇİN NİHAİ GÖRÜŞMELER YAPILDI
Ayrıca toplantı sonrası, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ve TUSAŞ Üretim Operasyonları Direktörü Fatih Uysal, KMTSO’yu ziyaret ederek Başkan Mustafa Buluntu, Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Dertli ile bir araya geldi. Toplantıda, TUSAŞ ortaklığında yakın zamanda kuruluşu gerçekleştirilecek Kahramanmaraş Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. için ana sözleşme özelinde istişareler gerçekleştirildi ve nihai görüşmeler yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Havacılık Devi Boeing’e Kahramanmaraş İmzası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Defineye Mâlik Viraneler Vardır!
Defineye Mâlik Viraneler Vardır!
Kahramanmaraş Büyükşehir, Bertiz’de iki yakayı birleştiriyor
Kahramanmaraş Büyükşehir, Bertiz’de iki yakayı birleştiriyor
Kahramanmaraş’ta deprem ve Gazze şehitleri için dua programı!
Kahramanmaraş’ta deprem ve Gazze şehitleri için dua programı!
CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ateş’ten emeklileri Ankara daveti!
CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ateş’ten emeklileri Ankara daveti!
Kahramanmaraş’ta içmesuyu arızasına anında müdahale!
Kahramanmaraş’ta içmesuyu arızasına anında müdahale!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber