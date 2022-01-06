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Heyecan Kafe’ye vatandaşlardan büyük ilgi

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Heyecan Bahçesi içerisinde yer alan kafeteryaya hafta sonu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Heyecan Kafe’ye vatandaşlardan büyük ilgi

Heyecan Kafe’ye vatandaşlardan büyük ilgi

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Heyecan Bahçesi içerisinde yer alan kafeteryaya hafta sonu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

06 Ocak 2022 Perşembe 14:12
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Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Yeşiltepe Mahallesinde inşa ettiği Heyecan Bahçesi, adrenalin alanlarının yanı sıra kafesiyle de dikkat çekiyor.

Hafta sonları farklı bir sunumla kahvaltı hizmeti sunan Heyecan Kafe’ye vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
Bu ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları söyledi: “Vatandaşlarımıza farklı sosyal alanlar sunma adına çok özel projeler inşa ettik. Bu alanlardan biri de Heyecan Bahçesi oldu. Vatandaşlarımız Heyecan Bahçesi içerisinde güzel vakit geçirebilecekleri alanlara kavuştu. Bu alanlarda bir tanesi de kafeterya oldu. Kafeteryamız hafta sonları kahvaltı hizmetiyle ailelerin adeta buluşma adresi oldu. Buraya gösterilen ilgiler de bizleri ayrıca memnun etmektedir. Sosyal belediyeciliğin gereği de budur. Vatandaşlarımızın sosyal açıdan güzel mekanlara kavuşması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

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