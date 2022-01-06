Prof. Dr. Hasan Kahraman “Ülkemizde tüberkülozlu hasta sayısı her geçen yıl azalıyor”

Halk arasında verem olarak bilinen tüberküloz hastalığı hakkında bilgilendirmelerde bulunan KSÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Kahraman, “Ülkemizde 1947 yılından bu yana 'Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası' kutlanmaktadır. Bu yıl da 06-12 Ocak 2022 tarihleri arasında' 75. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası' olarak tüm ülkemizde kutlanacaktır. Verem Haftası’nın amacı, verem (tüberküloz) hastalığı ve bu hastalıkla mücadele konusunda toplumun bilinçlendirilmesidir.” şeklinde konuştu.

Kahraman, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Tüberküloz (verem), Mycobacterium tuberculosis basili ile oluşturulan kronik bir hastalıktır. Bulaşma tüberküloz hastasının öksürme, hapşırma, konuşma ile havaya saçtığı mikropların sağlıklı kişiler tarafından nefes ile alınarak akciğerlerine ulaşması ile olur. Akciğere gelen mikrop ya vücutta sınırlandırılır ve sessiz bir enfeksiyon olarak kalır ya da vücutta çoğalmaya devam ederek hastalık oluşturur. Türkiye'de 10 milyon ile 20 milyon arası bir nüfusun bu enfeksiyonu aldığı tahmin edilmektedir. Bu enfeksiyon geçirenlerin yüzde 10’u yaşamlarının bir döneminde verem hastalığına çevirecektir. Mikropların vücuda girdikten sonra hastalık yapma süresi farklılıklar gösterir. Hastalığın gelişmesine yol açan vücut direncini azaltan hastalıklar ve etkenler şunlardır: AIDS, şeker hastalığı, böbrek hastalığı, bazı kanserler, ilaç ve alkol bağımlılığı, sigara, madenci hastalığı ve diğer bazı ciddi hastalıklar."

“ŞİKÂYETLERİ GENELLİKLE HAFİF BAŞLAR VE ZAMANLA İLERLER”

Hastaların yakınmaları iki haftadan uzun süren öksürük, ateş, gece terlemesi, iştahsızlık, zayıflama, halsizlik, kan tükürmedir. Şikâyetler genellikle hafif başlar ve zamanla ilerler. Bu sebeple, hastaların çoğu doktora başvurmakta gecikir. Doktora başvuru gecikince de, hastalık akciğerleri daha fazla tahrip eder ve aynı zamanda çevresine mikrop saçması çok daha fazla artar. Özellikle öksürük ve diğer yakınmaları olan hastaların gecikmeden göğüs hastalıkları uzmanına başvurmaları gerekir. En sık akciğerleri tutar. Diğer organlarda da hastalık yapabilir. Hastanın yakınmaları ve akciğer film bulguları hastalıktan şüphelenmeyi sağlar. Şüphelenilen hastalarda kesin tüberküloz tanısı, mikrobun gösterilmesi ile konulur. Tedavisi vardır, düzenli tedavi ile her hasta iyileştirilir. Tedavileri verem savaşı dispanserleri yürütür ve tedavisi ücretsizdir.

“ÜLKEMİZDE TÜBERKÜLOZLU HASTA SAYISI HER GEÇEN YIL AZALIYOR”

Türkiye’de başarılı bir verem savaşı programı yürütüldüğünü sözlerine ekleyen Prof. Dr. Hasan Kahraman, “Ülkemizdeki tüberkülozlu hasta sayısı her yıl azalmaya devam etmektedir. 2005 yılında 20.535 olan toplam olgu sayısı, 2019 yılında 11.401 olarak gerçekleşmiştir. Yıllar içinde nüfusun artmasına rağmen hasta sayısı düşmüş, toplam olgu hızı yüz binde 29,8’den 13,7’e gerilemiştir. Bu başarıda hastaların erken tanısı ve tedavisi, hasta temaslılarının muayenesi ve hastalanma riski taşıyanlara koruyucu tedavi verilmesini kapsayan bütünlüklü bir programla çalışan verem savaş dispanserlerinin büyük katkısı bulunmaktadır. ”dedi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ın Verem Haftası Mesajı

75. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası kapsamında değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin tıbbi, fiziki ve teknolojik altyapısının her geçen gün güçlendirildiğini ve hekim ve sağlık personeli sayısının artırıldığını söyledi.

Teknik, fiziki ve insan kaynakları altyapısının artmasıyla sağlık hizmetlerinin hacim ve kalitesinin de yükseldiğini belirten Rektör Can, bu sayede hasta başvurusu ve ameliyat sayısı oranlarının da yükseldiğini ifade etti.

KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde teşhis ve tedaviler yanında toplumu bilgilendirme sorumluluklarının da yerine getirildiğini, bu bağlamda güncel meselelerle ilgili açıklamalar yapıldığını ifade eden Rektör Can, Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Kahraman’ın tüberküloz hastalığı hakkında toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik açıklamalarının önemli olduğunu belirterek, Prof. Dr. Hasan Karaman’a teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can konuşmasını herkese sağlıklı günler temennisi ile tamamladı.