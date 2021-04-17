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‘İftar Vakti’ Türkoğlu’nda Devam Etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İftar Vakti programı, Türkoğlu ilçesinden canlı yayınla devam etti. Program konuğu, Cezaevi Vaizi Musa Söyler, “Diyanet İşleri Başkanlığımız 7 bakanlıkla iç içe faaliyetler sürdürüyor. Nerede insan varsa orada Diyanet İşleri Başkanlığı var” dedi.

‘İftar Vakti’ Türkoğlu’nda Devam Etti

‘İftar Vakti’ Türkoğlu’nda Devam Etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İftar Vakti programı, Türkoğlu ilçesinden canlı yayınla devam etti. Program konuğu, Cezaevi Vaizi Musa Söyler, “Diyanet İşleri Başkanlığımız 7 bakanlıkla iç içe faaliyetler sürdürüyor. Nerede insan varsa orada Diyanet İşleri Başkanlığı var” dedi.

17 Nisan 2021 Cumartesi 18:47
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenecek İftar Vakti programı, Türkoğlu ilçesinde gerçekleştirilen yayınla devam etti. Sunuculuğunu Mehmet Yaşar'ın yaptığı programın konukları Türkoğlu ilçe müftüsü Abdullah Rençber ve ilçe cezaevi vaizlerinden Musa Söyler oldu. Türkoğlu Millet Meydanı’nda gerçekleştirilen program Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Kur'an tilaveti ile başlayan program, Türkoğlu ilçe müftüsü Abdullah Rençber’in dualarıyla noktalandı. Gerçekleştirilen programda, ilimin insan hayatına yansıması, cezaevlerindeki vatandaşlar ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın faaliyetleri gibi pek çok konuya değinildi.

İlim Cehli Engeller

Düzenlenen programlar için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek konuşmasına başlayan Türkoğlu ilçe müftüsü Abdullah Rençber, “Peygamber Efendimizin hadisine de buyurduğu gibi ilim tüm erkek ve kadınlara farzdır. Bir Müslüman’ın dinini tam olarak yaşayabilmesi için ilk önce dininin gereklerini bilmesi gerekir. En azından asgari vecibeleri bilmesi gerekir. Mümin ilimi nerde bulursa almalıdır. Dünyayı isteyen ilimle iştigal etsin, ahireti isteyen ilimle iştigal etsin, ikisini de isteyen ilimle iştigal etsin buyrulmuştur. Yani ilimle iştigal eden mutlaka bir noktaya ulaşır. İlim insana bir ruh katıyor. Peygamber Efendimizin de hadisi şerifinde ‘İnsanlar helâk oldu, ancak âlimler kurtuldu. Âlimler de helâk oldu ancak, ilmiyle amel edenler kurtuldu. İlmiyle amel edenler de helâk oldu, ancak ihlâs sahibi olanlar kurtuldu. İhlâs sahibi olanlar da büyük bir tehlike içindedirler’ buyurmuştur” ifadelerine yer verdi.

İnsanın Kalbine Dokunmak

Düzenlenen etkinlikte konuşan ilçe cezaevi vaizlerinden Musa Söyler, “Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hizmetleri sadece camilerle sınırlı kalmıyor. Cezaevinde hizmet ediyoruz. Bunun yanında hastanelerde, yine çocuk esirgeme kurumlarında, çocuk yurtlarında ve sevgi evlerinde manevi rehberlik dersi veriyoruz. Tam 7 bakanlıkla iç içe çalışıyoruz yani 7 bakanlığa manevi rehberlik hizmeti veriyoruz. Nerede insan var orada Diyanet İşleri Başkanlığımız var. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak cezaevlerinde manevi rehberlik dersleri kapsamında birçok etkinlik düzenliyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerin başında cezaevlerindeki mahkûm vatandaşlarımıza Kur'an-ı Kerim okuma ve hayatına yansıtma eğitimi oluyor. Bu bağlamda konferanslar veriyoruz. Mahkûm kardeşlerimizin faydalanabilmesi için kitap fuarları düzenledik. Ayrıca mahkûm vatandaşlarımıza moral olması için alanında uzman birçok hocamızı misafir ederek söyleşi düzenledik. Bunun yanı sıra mahkûm kardeşlerimize peygamber efendimizin hayatını anlatan kitaplara veriyoruz daha sonra bu kitaplarla ilgili yarışmalar düzenliyoruz” dedi.

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‘İftar Vakti’ Türkoğlu’nda Devam Etti
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