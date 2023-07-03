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İHH Kahramanmaraş'ta yetimlere pay dağıttı!

Kahramanmaraş İHH İnsani Yardım Derneği, kurban bayramında 20 adet küçükbaş canlı kurbanın yanı sıra, genel merkezinden gelen yaklaşık bin 700 pay etini dağıtımını yaptı.

İHH Kahramanmaraş'ta yetimlere pay dağıttı!

İHH Kahramanmaraş'ta yetimlere pay dağıttı!

Kahramanmaraş İHH İnsani Yardım Derneği, kurban bayramında 20 adet küçükbaş canlı kurbanın yanı sıra, genel merkezinden gelen yaklaşık bin 700 pay etini dağıtımını yaptı.

03 Temmuz 2023 Pazartesi 14:10

İHH İnsani Yardım Vakfı 2023 yılı kurban çalışmaları kapsamında, vekâletini aldığı 75 bin 53 hisselik kurbanı Türkiye dâhil 48 ülkede yaklaşık 3 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Bağışçıların destekleriyle 10 ülkedeki 34 bin 312 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık elbise hediye edildi.

Ayrıca Türkiye'de kesilen kurbanların büyük çoğunluğunu da deprem bölgelerinde dağıtan İHH, yetim gönüllere seslenmeye devam ediyor.

Bugün İHH tarafından Kahramanmaraş'a gönderilen 1700 pay eti, Elbistan, Pazarcık, Göksun ve Kahramanmaraş merkez ilçelerinde dağıtan İHH İnsani Yardım Vakfı, çalışmalara destek veren tüm bağışçılarına teşekkür etti.

Kahramanmaraş İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Yusuf Bülbül, dağıtılan et payları ile ilgili şunları söyledi: "İHH insani yardım vakfı olarak 2023 yılında kurban bayramı sezonunda bağışçılardan aldığımız 75 bin 53 pay kurban vekâletini Türkiye dahil 48 ülkede 3 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdık. Ayrıca 10 ülkede 34 bin 312 yetim ve ihtiyaç sahibi aileye bayramlık elbise hediye ettik. Şu anda da Kahramanmaraş'ta et paylarını dağıtmaya devam ediyoruz. Bize destek vererek bağışta bulunan tüm bağışçılarımızdan Allah razı olsun.”

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