İl Başkanı Fırat Görgel’den Kurban bayramı mesajı!

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Fırat Görgel, Kurban Bayramı nedeniyle yazılı olarak bir mesaj yayımladı.

Görgel, Mesajında deprem konutlarının Ekim - Kasım aylarında teslim edilmeye başlayacağının müjdesini verdi.

İl Başkanı Fırat Görgel, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Rabbimize, bizleri bir Kurban Bayramı'na daha sağlık, huzur ve afiyetle ulaştırdığı için sonsuz hamdediyoruz. 6 Şubat depremleri sebebiyle yüreklerimizin yandığı bu aylarda Kurban Bayramı'nın vatandaşlarımız arasında kardeşlik iklimini inşallah daha da güçlendireceğine inanıyorum.

HER ZAMANKİNDEN ÇOK BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR!

Toplumsal dayanışma ve birliğimizin temel taşlarından olan bayramlarımız, gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olduğundan, hepimiz için büyük anlam taşımaktadır. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan böyle bir dönemde, eriştiğimiz Kurban Bayramı’nın milli birliğimizin daha da güçlenmesi ve tüm dünyada huzur ve kardeşliğin oluşması için bir vesile olmasını diliyorum.

İLK KONUT TESLİMİ EKİM-KASIM AYLARINDA!

Bu vesileyle bir kez daha asrın felaketinde hayatını kaybeden 50 bini aşkın canımızı rahmetle yâd ediyor, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Depremin yaralarını sarmak, depremzedelerimizi en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milletimize söz verdiğimiz gibi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına inşallah Ekim-Kasım ayları itibarıyla başlıyoruz. Şehrin yeniden ihya ve inşası için var gücümüzle çalışıyoruz. Biliyoruz zor günlerden geçiyoruz ama bu zorlu süreçten güçlenerek çıkacağımıza inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehrimiz ve ülkemiz olmakla üzere, tüm İslam âleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”