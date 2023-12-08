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İrfan Karatutlu, ‘Depremzede esnafa destek vermelidir’

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, deprem bölgesinde halen yaşanan sorunları ve depremzedelerin mağduriyetlerini gündeme getirdi.

İrfan Karatutlu, ‘Depremzede esnafa destek vermelidir’

İrfan Karatutlu, ‘Depremzede esnafa destek vermelidir’

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, deprem bölgesinde halen yaşanan sorunları ve depremzedelerin mağduriyetlerini gündeme getirdi.

08 Aralık 2023 Cuma 10:13

Kahramanmaraş başta olmak üzere, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde koordinasyon ve vatandaşı bilgilendirme eksikliğinin devam ettiğini belirten Karatutlu,“Kışın gelmesiyle vatandaş çadır ve konteynerlerde soğuk, çamur ve yağmurla uğraşıyor. Orta hasarlı binaların güçlendirilmesi projeleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyeler işi yokuşa sürme adına vatandaşlardan onlarca evrak ve imza istiyor. Bunlardan biri de yapı denetim firmalarının depremzedelerden el altından normal fiyatın 4-5 katı para talep etmesidir.” dedi.

Deprem bölgesinde yaşayan müteahhit ve mühendislere bina yapım izni verilmediğini, iktidarın ihale verdiği büyük firmaların TOKİ binalarını yaptığını öne süren Karatutlu, “Yapılan TOKİ binalarının hiçbirinde deprem nedeniyle mağdur olan, bölgedeki inşaat malzemesi satan esnaftan mal alınmamakta, Ankara, İstanbul firmaları tercih edilmektedir. Hükümet, depremzede esnafa destek vermelidir.” ifadelerini kullandı.

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İrfan Karatutlu‘Depremzede Esnafa Destek Vermelidir’
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