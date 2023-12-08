İrfan Karatutlu, ‘Depremzede esnafa destek vermelidir’

Kahramanmaraş başta olmak üzere, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde koordinasyon ve vatandaşı bilgilendirme eksikliğinin devam ettiğini belirten Karatutlu,“Kışın gelmesiyle vatandaş çadır ve konteynerlerde soğuk, çamur ve yağmurla uğraşıyor. Orta hasarlı binaların güçlendirilmesi projeleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyeler işi yokuşa sürme adına vatandaşlardan onlarca evrak ve imza istiyor. Bunlardan biri de yapı denetim firmalarının depremzedelerden el altından normal fiyatın 4-5 katı para talep etmesidir.” dedi.

Deprem bölgesinde yaşayan müteahhit ve mühendislere bina yapım izni verilmediğini, iktidarın ihale verdiği büyük firmaların TOKİ binalarını yaptığını öne süren Karatutlu, “Yapılan TOKİ binalarının hiçbirinde deprem nedeniyle mağdur olan, bölgedeki inşaat malzemesi satan esnaftan mal alınmamakta, Ankara, İstanbul firmaları tercih edilmektedir. Hükümet, depremzede esnafa destek vermelidir.” ifadelerini kullandı.