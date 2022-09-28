Kafsad, Kipaş Doğa ve Yaşam Klübünü Ağırladı

Gecede dernek üyesi Sanatçı Yasin Mortaş'ın fotoğraf sunumları, Kipaş Holding Doğa ve Yaşam Kulübü üyeleri ve Kafsad üyeleri tarafından büyük beğeni ile izlendi.

Sunum sonrası Kipaş Holding Doğa ve Yaşam Kulübü Başkanı Hakan Mehmetcikoglu söz alarak Doğa ve Yaşam Kulübü olarak Kipaş Holding'in en kalabalık kulübü olduklarını ve birçok doğa gezisi ve etkinliği düzenlediklerini, Kafsad'ın düzenlediği Uludaz Fotokamp'a ve fotoğraf sunumuna katılmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Hakan Mehmetcikoglu Kipaş Holding Doğa ve Yaşam Kulübü'nün hediyesi olan bir bilgisayarı Kafsad derneği adına KAFSAD Başkanı Mehmet Fındık'a teslim etti. Mehmet Fındık ise, Hakan Mehmetçikoglu Bey'e ve Kulüp Başkan Yardımcısı Güzide Burçin Kablan Hanım’a destekleri için teşekkür ederek plaket verdi ve başka etkinliklerde yine beraber olmak için dileklerini iletti.