Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na Katıldı
Başkan Güngör, Genişletilmiş İl Başkanları...
Kılağlı Grup Yolunda Çalışmalar Devam Ediyor
Kılağlı Grup Yolunda Çalışmalar Devam...
SANKO Okulları Rumkale Su Sporları Festivalinde Beş Derece Elde Etti
SANKO Okulları Rumkale Su Sporları...
Kahramanmaraş’ta Doğa ve Fen Okulu Projesi Tamamlanıyor
Kahramanmaraş’ta Doğa ve Fen Okulu...
Kadına Şiddetle Mücadele Eğitimleri Sürüyor
Kadına Şiddetle Mücadele Eğitimleri Sürüyor

Kafsad, Kipaş Doğa ve Yaşam Klübünü Ağırladı

Kahramanmaras Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (KAFSAD) geçtiğimiz aylarda düzenlemiş olduğu Uludaz Uğur Böcekleri Fotokamp Etkinliğine sponsor olan Kipaş Holding Doğa ve Yaşam Kulübü üyelerini, dernek binasında misafir etti.

Kafsad, Kipaş Doğa ve Yaşam Klübünü Ağırladı

Kafsad, Kipaş Doğa ve Yaşam Klübünü Ağırladı

Kahramanmaras Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (KAFSAD) geçtiğimiz aylarda düzenlemiş olduğu Uludaz Uğur Böcekleri Fotokamp Etkinliğine sponsor olan Kipaş Holding Doğa ve Yaşam Kulübü üyelerini, dernek binasında misafir etti.

28 Eylül 2022 Çarşamba 10:07

Gecede dernek üyesi Sanatçı Yasin Mortaş'ın fotoğraf sunumları, Kipaş Holding Doğa ve Yaşam Kulübü üyeleri ve Kafsad üyeleri tarafından büyük beğeni ile izlendi.

Sunum sonrası Kipaş Holding Doğa ve Yaşam Kulübü Başkanı Hakan Mehmetcikoglu söz alarak Doğa ve Yaşam Kulübü olarak Kipaş Holding'in en kalabalık kulübü olduklarını ve birçok doğa gezisi ve etkinliği düzenlediklerini, Kafsad'ın düzenlediği Uludaz Fotokamp'a ve fotoğraf sunumuna katılmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Hakan Mehmetcikoglu Kipaş Holding Doğa ve Yaşam Kulübü'nün hediyesi olan bir bilgisayarı Kafsad derneği adına KAFSAD Başkanı Mehmet Fındık'a teslim etti. Mehmet Fındık ise, Hakan Mehmetçikoglu Bey'e ve Kulüp Başkan Yardımcısı Güzide Burçin Kablan Hanım’a destekleri için teşekkür ederek plaket verdi ve başka etkinliklerde yine beraber olmak için dileklerini iletti.

Anahtar Kelimeler:
KafsadKipaş Doğa Ve Yaşam Klübünü Ağırladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dulkadiroğlu’ndan Kanuni Mahallesinde Asfalt Çalışması
Dulkadiroğlu’ndan Kanuni Mahallesinde Asfalt Çalışması
Başkan Güngör, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na Katıldı
Başkan Güngör, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na Katıldı
Kahramanmaraş’ta Arkadaş Bulmak İsterken Gasp Edildi
Kahramanmaraş’ta Arkadaş Bulmak İsterken Gasp Edildi
Kılağlı Grup Yolunda Çalışmalar Devam Ediyor
Kılağlı Grup Yolunda Çalışmalar Devam Ediyor
Ksü Rektör Alptekin Yasım, Öğrencilerle Yemekte Bir Araya Geldi
Ksü Rektör Alptekin Yasım, Öğrencilerle Yemekte Bir Araya Geldi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber