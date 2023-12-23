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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 52 işçi alıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi farklı pozisyonlarda 52 işçi alacak. Kontenjan dağılımı ve şartları haberde.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 52 işçi alıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 52 işçi alıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi farklı pozisyonlarda 52 işçi alacak. Kontenjan dağılımı ve şartları haberde.

23 Aralık 2023 Cumartesi 13:38

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi personel alımı için ilan yayımlandı. Az önce gelen ilana göre farklı kadrolarda olmak üzere 52 işçi alımı gerçekleştirilecektir.

Geçici süreli yapılacak işçi alımı için adayların bazı nitelikleri sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Peki hangi kadrolarda personel alımı yapılacak? Adaylardan aranan şartlar nelerdir?

AKBEL A.Ş. Geçici Personel Alım İlanı

Büyükşehir Belediyemize bağlı AKBEL A.Ş’de 5 ay 29 gün süreyle geçici işçi olarak çalışacak aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Sıra No

Ünvan

Sayı

1

Beden İşçisi (Genel)

35

2

Beden İşçisi (Genel)

17

Toplam

52

A) Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Vardiya sistemine göre çalışmasına engel, sağlık vb. sorunlarının olmaması.

Görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmek.

Kahramanmaraş nüfusuna (ilçeler dâhil) kayıtlı olmak.

Daha önce çalıştığı işyeri/işyerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında kasıt ya da kusurlu davranışları sebebiyle iş akdi feshedilmemiş olmak.

Beden İşçisi (Genel) 1. ünvanda;

Tercihen Kamuda benzer işlerde çalışmış olmak.

En az ilköğretim mezunu olmak.

Son müracaat tarihi itibarıyla 45 yaşını geçmemiş olmak.

Beden İşçisi (Genel) 2. ünvanda;

Tercihen Kamuda benzer işlerde çalışmış olmak.

Müracaat

Başvuru şartlarını taşıyan adayların 22.12.2023 / 26.12.2023 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/form/kahramanmaras-buyuksehir-belediyesi-gecici-personel-alim-ilani web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 52 Işçi Alıyor!
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