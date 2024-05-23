Kahramanmaraş Büyükşehir, Bertiz’de iki yakayı birleştiriyor

Şehrin ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,Bertiz bölgesine ulaşım sağlayan grup yolundaki önemli bir sorunu daha çözüme kavuşturuyor.

Grup yolunun Çatmayayla Mahallesi’nde bulunan kısmında viraj ve darlığı sebebiyle ulaşımda aksamalara neden olan bölgeye yeni bir bağlantı yolu oluşturuluyor. 14 metre genişlik ve 24 metre derinliğe sahip dolgu yöntemiyle oluşturulan yeni bağlantı yoluyla arterdeki ulaşım sorununun çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Dolgu ve zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından yeni bağlantı yolu sathi asfalt ile kaplanacak.

Muhtar Aslan’dan Başkan Görgel’e Hizmet Teşekkürü

Çatmayayla Mahalle Muhtarı Mehmet Aslan, “Mahallemize ve bölgedeki birçok mahalleye ulaşım sağlayan grup yolumuz özellikle büyük araçların geçişinde sorun oluşturuyordu. Kar yağdığında iki araç yan yana geçmekte güçlük çekiyordu. Büyükşehir Belediyemiz tarafından grup yolumuza yeni bir bağlantı yapılıyor. Çalışmalardan dolayı şahsım ve mahallem adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mahallemizin Ulaşımı İyileştiriliyor

Mahalle sakini Ali Özen, “Mahallemizin bu yolunda özellikle kış aylarında ulaşımda çok büyük zorluklar yaşıyorduk. Büyükşehir Belediyemizden bu yolun düzenlenmesini talep ettik. Sağ olsun ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Yolumuz da böylece kısalıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu. Yunus Özen ise, “Mahallemizde yoğun olarak çiftçilikle uğraşan insanlar yaşıyor. Tabi ürettiğimiz ürünleri satmak için pazarlara götürüyoruz. Mahallemizin bu yolu ulaşımda bizleri çok zorluyordu. İnşallah Büyükşehir Belediyesinin bu çalışmasıyla ulaşımdaki sorunumuz ortadan kalkacak. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.