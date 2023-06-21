Kahramanmaraş esnafında Bayram Hareketliliği!

6 Şubat depremleriyle birlikte ağır hasar alan esnaflar arasında yer alan bıçakçı esnaflarında, Kurban Bayramı yoğunluğu başladı.

Kurban Bayramı için hazırlık yapan vatandaşlardan Avukat İsmail Kahveci, “500 yıllık tarihi çarşıdayız. Maraş'ın nabzı burada atıyor. Karşımızda Abdulhamidhan Cami var, yanımızda ise Çarşıbaşı Camii var. Maalesef bu tarihimizin yer yer yıkıldığı bölgedeyiz. İnşallah Rabbimiz böyle bir afatı daha ülkenize, Maraş'ımıza yaşatmaz diyorum. Kurban Bayramı hazırlıkları yapıyoruz. Burada Yakup usta ile bir aradayız. Diğer esnafımız da bıçakları bileğliyor. kurban bayramını halkımızın rahatlıkla geçirmesi için her türlü malzemeye ulaşmak mümkündür" dedi.

Kurban Bayramı öncesi bıçak satışından ziyade vatandaşların eski bıçaklarını tamir ettirdiğine dikkat çeken esnaflar ise, bayramın yine bereketiyle geldiğini söylediler.

(SON-