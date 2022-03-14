Kahramanmaraş havalimanına ILC cihazı takılıyor

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Gazeteci Mesut Tuğrul’un hazırlayıp sunduğu, Gazeteci Ali Erkan Kiraz ve Muhammet Özer’in de katıldığı Moderatör - TV Kanal46 ortak canlı yayınında kentle ilgili önemli projeleri açıkladı.

Özdemir, ilk olarak; “Ulaştırma Bakanımız ILS Cihazının Kahramanmaraş’ta rantabl çalışacağını düşünmüyordu. Biz ise boş durmayıp Kahramanmaraş’a inen pilotlardan ILS cihazının işe yarayacağı ile ilgili raporlar aldık. Kipaş Holding için gittiğimiz Aydın dönüşünde Kahramanmaraş’a inemeyince Hanefi Öksüz Bey’in ILS cihazını kendi alacağı teklifini Ulaştırma Bakanımıza iletince Bakanlık harekete geçti ve ILC cihazını Bakanlık olarak kurmaya karar verdi. Üç gün önce teknik ekip gelip ILC cihazının nereye kurulması gerektiğini belirledi. ILC cihazının kurulmasıyla sorunumuzun minimuma ineceğini düşünüyoruz” dedi.

“GPS SİSTEMİ SURİYE’DEKİ OPERASYONLARDAN ETKİLENEREK SİNYAL KESİYOR”

Kahramanmaraş havaalanı hakkında yaşanan gelişmeleri anlatan Özdemir, “Kahramanmaraş Havaalanımıza uçakların inişini sağlayan GPS sistemi var. Suriye’de yapılan bazı operasyonlar nedeniyle GPS sistemi devre dışı kalıyor, hava koşulları uygunda olsa, tamamen güneşli de olsa uçağımız sinyal alamadığı için çevre havaalanlarına yönlendiriliyor. Hatırlarsanız Batı Kipaş Kağıt Fabrikasının açılış töreni için Aydın’a gitmiştik. Geri dönüşte de pilot GPS sisteminden sinyal alamadığını söylemiş ve Gaziantep’e yönlendirmişti. Gaziantep’e indikten sonra Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz beni arayarak, ILS cihazı havaalanımıza neden takılmadığını sordu. Bende ulaştırma bakanlığımızın ILS cihazının Kahramanmaraş havaalanı için rantbl olmadığını düşündüğü için takılmadığını söyledim. Sayın Öksüz’de ‘Ulaştırma Bakanımızla görüşün, ben ILS cihazının parasını vereceğim. Çalışmazsa da bunu göze alıyorum, parasını biz verdiğimiz için sorun da olmayacağını düşünüyorum.” Dedi. Bende Ulaştırma Bakanımıza giderek, “Sayın Bakanım biz bu ILS Cihazını istiyoruz, parasını da vermeye hazırız” dedim. Tabiki bizde boş durmadık, ILS cihazını ezbere istemiyoruz, Kahramanmaraş’a iniş yapmış birçok pilotla görüşüp ILS Cihazının burada işe yarayacağı raporunu aldıktan sonra ısrarcı olmaya başladık. Bu raporları da Ulaştırma bakanımıza sundum. Burada, uçak GPS’den sinyal alamayınca ILS bağlanmayı deneyecek. Bizim kaybımız yüzde 10’lara 5’lere düşecek.

“YERİ BELİRLENDİ, KURULUM ÇALIŞMALARI BAŞLADI”

Ulaştırma Bakanımızda; “Bakanlık olarak ILS cihazını biz alalım ve Kahramanmaraş havaalanına bakanlık olarak kuralım” diyerek çalışmalara startı verdi. İki gün önce Ulaştırma Bakanlığı teknik ekipleri gelerek ILS cihazının kurulacağı alanı tespit ettiler ve kuruluma başladılar. Ayrıca Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğünden ILS cihazıyla ilgili detaylı bilgi de istemiştim, onu da gönderdiler ve şuan ILC cihazı kuruluyor.”

“GAZİANTEPLİLER DE ADANA’YA İNMEKTEN ŞİKAYETÇİ”

Suriye’deki operasyonlar nedeniyle GPS’nin sinyalinin kesildiğini Gaziantep’te havaalanında da farklı bir cihazın bulunduğunu belirten Özdemir; buna rağmen Gaziantep’e inmesi gereken uçakların ise bazen Adana’ya indiğini söyledi. Milletvekili Özdemir; “Kahramanmaraş olarak biz Gaziantep’e inmekten şikayetçiyiz, Gaziantepliler ise Adana’ya inmekten şikayetçi. İptal olan uçuşlar nedeniyle Türk Havayolları ve Anadolu Jet yetkililerini arıyorum, bakıyorum o anda birçok şehre yapılacak seferlerinde iptal olduğunu görüyoruz. ILC cihazının kurulmasıyla havaalanımızdaki sorunumuzun minimuma ineceğini düşünüyoruz” dedi.

“ÇÖLLOLAR KÖMÜR SAHASI AÇILIYOR”

Çöllolar'ın 30 Haziran'na kadar faaliyete geçeceğini söyleyen Özdemir, “Pazartesi günü Çöllolar sahasını Türkiye kömür işletmeleri devir teslim töreni var, yani Çöllolar kömür sahası tekrar hizmete açılacak. O bölgede ki kardeşlerimin çok önemli beklentisini’ de söyleyeyim ben size Çöllolar da daha önce çalışan 2012 de göçük olduğu dönemde çalışan 140 civarında vatandaşımız var orası kapanınca onlar işsiz kalmışlardı, biz ne olacağız diyorlar, santralin özelleşen kısmında çalışan arkadaşlarımızın bir kısmı işsiz kaldı, devlet santralinde çalışanların bir kısmı da başka yerlere gönderildi. Çöllolar 30 Haziran’a kadar faaliyete geçecek, Çöllolar üretim aşamaları 3 aşama, birincisi tüzel kişilik oluşturma ve işi işlemeye başlamak, İkincisi işleyişle ilgili personel istihdamı, üçüncüsü kömür çıkartmak. Kurulum süreci tamamlandı, o işsiz kalan kardeşlerimizden 75-80 civarında kişi işe alındı ve işe başladı. Şimdi kalanlar alınacak bir de Türkiye’nin başka yerlerine tayini çıkanlardan talep toplanıp onlar alınacak kalanlarda da istihdam olacak yani işçi alımı ihalesine çıkılacak, yaklaşık 1000 kişi ile başlanması ve arkasından da 2000-2500 kişiye çıkması bekleniyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki bakır rezervinin son durumu hakkında bilgi veren Özdemir, “Bakır rezervinin işlenebilirliği çıkarılma maliyeti ve elde edilebilecek fayda ile ilgili analizin sonuçlanıp sonuçlanmadığını henüz bilmiyorum, Bu sonucu alırsam kamuoyunda sizleri bilgilendireceğim” diyerek, konuşmasını tamamlandı.