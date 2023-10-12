Kahramanmaraş jandarma düğün magandalarına göz açtırmıyor

Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerden S.P. (24) Ankara'da, A.E.P. (39) Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, A.P. (34) Kırıkkale'de oldukları tespit edildi ve yakalanmaları için Cumhuriyet Savcılığıyla gerekli yazışmalar yapıldı. H.P (26), F.P (23), M.P (33) ve O.P’nin (29) ev aramaları yapıldı. Aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabancaya ait şarjör, 350 adet 9 mm çapında fişek, 4 adet av tüfeği, 2 adet tüfeklere ait şarjör, 8 adet 7.62 mm fişek ve 2 adet kurusıkı tabancaya ait şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı ve diğer şüpheliler için adres araştırma tutanakları ikametgah bölgelerindeki Cumhuriyet savcılıklarına gönderildi.