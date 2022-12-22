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Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’nde Baktagir Konseri!

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3’üncü Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında 24 Aralık Cumartesi günü çeşitli konferans, şiir dinletisi ve konser etkinlikleri edebiyatseverlerle buluşacak.

Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’nde Baktagir Konseri!

Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’nde Baktagir Konseri!

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3’üncü Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında 24 Aralık Cumartesi günü çeşitli konferans, şiir dinletisi ve konser etkinlikleri edebiyatseverlerle buluşacak.

22 Aralık 2022 Perşembe 16:21

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şiir ve edebiyatın başkentinde düzenlenecek 3’üncü Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında 24 Aralık Cumartesi günü çeşitli konferans, şiir dinletisi ve konser etkinlikleri edebiyatseverlerle buluşacak. Etkinlik takvimi kapsamında, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yazar, şair ve alanında uzman isimlerin katılımıyla 3 farklı konferans düzenlenecek. Saat 12.00’da düzenlenecek ilk oturumda Savaş Ş. Barkçin, Güven Adıgüzel ve Ali Emre, ‘Edebiyat Düşüncenin Neresinde’ konusunu ele alacak. Saat 14.00’da ise Selahattin Yusuf, İsmail Kılıçarslan ve Tarık Tufan’ın katılımıyla ‘Edebiyat Artık Mümkün Mü?’ temalı konferans düzenlenecek. Günün son oturumunda ise saat 16.00’da M. Fatih Andı, Mehmet Narlı ve Secaattin Tural, ‘Cumhuriyet Edebiyatının Yüz Yılı’ konusuna ışık tutacak.

Şiir Dinletisi ve Göksel Baktagir Konseri

Etkinlikler, saat 19.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek Kahramanmaraş Uluslararası Şiir Gecesi etkinliğiyle devam edecek. Şiir Gecesi etkinliğinde; Ali Büyükçapar, Yasin Mortaş, Ömer Yalçınova, Mustafa Köneçoğlu, Suudi Arabistan’dan Ahmed Kiran Ez-Zehrani, Azerbaycan’dan Shahriyar Del Gerani, Suriye’den Yaser Atraş gibi isimler birbirinden güzel eserleri edebiyatseverler için seslendirecek. Şiir Dinletisi sonrası, kanun sanatçısı ve bestekâr Göksel Baktagir konseri düzenlenecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek konserde Baktagir, birbirinden değerli eserleri müzikseverler için seslendirecek.

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Kahramanmaraş Şiir Ve Edebiyat Günleri’nde Baktagir Konseri!
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