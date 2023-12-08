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Kahramanmaraş'ta eski deprem raporları yeni gibi mi sunuldu?

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sonrası hiçbir paleosismoloji (hendek açarak fayların tespit edilmesi) çalışması yapılmadığı, yapılan çalışma raporlarının deprem öncesine ait olduğu öne sürüldü.

Kahramanmaraş'ta eski deprem raporları yeni gibi mi sunuldu?

Kahramanmaraş'ta eski deprem raporları yeni gibi mi sunuldu?

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sonrası hiçbir paleosismoloji (hendek açarak fayların tespit edilmesi) çalışması yapılmadığı, yapılan çalışma raporlarının deprem öncesine ait olduğu öne sürüldü.

08 Aralık 2023 Cuma 12:37

6 Şubat’ta meydana gelen asrın felaketi depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, şehrin 3’te 1’lik bölümü yerle bir oldu. Depremler sonrası, yetkili mercilerce kent genelinde yeni şehir planına uygun zemin etüdü, mikro bölgeleme gibi çalışmalar yürütüldü ancak şehirde paleosismoloji çalışması yapılmadı.

2011’de Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)’nün yayınladığı fay hattı haritası ve Onikişubat Belediyesi ile Sütçü İmam Üniversitesi Deprem Araştırma ve Risk Yönetimi Merkezi Müdürü Alican Kop’un 2018’de yaptığı arazi çalışmaları baz alınarak, deprem sonrasında yeni yapılmış gibi raporun içinde sunulduğu iddiaları gündeme geldi.

Bu raporlar doğrultusunda bazı alanlardan fay hattı geçtiği, bazı bölgelerinde uygun olmayan alan gösterilmesi kafaları karıştırdı. Öne sürülen raporlar eşiğinde Doğukent, Gayberli, Boğaziçi ve Sütçü İmam Üniversitesi civarının bazı bölümlerinde uygun olmayan alanlar ortaya çıkmıştı. Gelinen 10 aylık süreçte, paleosismolojiyle alakalı yeni bir çalışma yapılması elzem hale geldi.

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Kahramanmaraşta Eski Deprem Raporları Yeni Gibi Mi Sunuldu?
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