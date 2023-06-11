Kahramanmaraş'ta hafızlar çift diplomalı olacak

15 Temmuz Şehitler Proje İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olacak öğrenciler çift diplomaya sahip olacaklar.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Ortaokulunda hafızı kurra öğrenciler yetişiyor.

Ortaokulun bünyesinde diyanet işlerine bağlı mesleğinde uzman kişiler hafızlık çalışması yapan çocuklara Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını uygulayarak, öğrencilerin hem ortaokul diploması hem de hafızlık diplomasına sahip olmaları sağlanacak.

“Yılda yaklaşık 400 öğrenci Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oluyor”

15 Temmuz Şehitler Ortaokulu Müdürü Memduh Kayıklık, “Hedeflerinin güçlü hafızlık güçlü akademi olduğunu dile getirdi. Hafızlık projesinde 4. sınıftan mezun olan erkek öğrenciler tercih ediliyor. 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu'nda yalnızca hafızlık kursu yer almıyor. Bunun yanında sevgi ve saygıya dayalı şahsiyet eğitimi seçkin eğitim kadrosu, güçlü akademik eğitim, eğlenceli sevgi ve saygıya dayalı eğitim ön planda tutuluyor. Ayrıca okul bölgesinde zengin spor yapma alanları da yer alıyor. 15 Temmuz Şehitler Ortaokulunda hafızlık kursuna kayıt yaptırabilmek için 2023-2024 eğitim öğretim yılı kayıt sınavına başvuru yapmak gerekiyor” dedi.

Kur'an kursu projesi ve eğitimde akademik seviyenin yakalanması noktasında Müdür Kayıklık, şunları söyledi: "Bizim Kahramanmaraş'ta tek hafızlık proje okulu var, o da bizim okulumuz. Öğrencilerimiz Ortaokulu okurken aynı zamanda da hafızlık yapıyorlar. Sınavla öğrenci alıyoruz. Başka okullardan nakille öğrenci alamadığımız için bu sınava şu anda ciddi anlamda hazırlık devam ediyor kendi okulumuzun öğrencileri yani hafız olabiliyorlar. Öğrencilerimiz 5 ve 6. sınıftan itibaren akademik eğitim alıyorlar. 8. sınıfta da çok yoğun akademik program almış oluyorlar.Ortaokulu bitirdiklerinde de hem hafızlık diplomasına hem de ortaokul diplomasına sahip olmuş oluyorlar. Çift kanatlı ve çift diplomalı eğitim diyoruz biz bunun adına.”